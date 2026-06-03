Menino de 3 anos morre em incêndio dentro de casa com 80% do corpo queimado

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um menino de 3 anos morreu com cerca de 80% do corpo queimado devido a um incêndio dentro da própria casa, em Dores de Campos (MG), na Região de Campos das Vertentes, na tarde dessa terça-feira (2/6).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a mãe do menino estava em um dos quartos quando percebeu o incêndio. Ela conseguiu sair da casa com outro filho, de idade não divulgada, mas o menino de 3 anos não saiu.

A mulher chamou pelo filho e não teve resposta. Como o fogo se alastrou rapidamente e havia muita fumaça, ela começou a ter dificuldade de respirar. Vizinhos ajudaram no combate às chamas e a Defesa Civil Municipal encontrou o menino inconsciente dentro da casa.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ele foi socorrido por vizinhos e levado a uma unidade hospitalar do município, mas morreu no hospital.

Ainda de acordo com os militares, ainda não se sabe a causa do incêndio na casa, que tem cinco cômodos, mas a mulher relatou que o fogo começou na sala. Um caminhão-pipa da Defesa Civil foi acionado e os bombeiros controlaram o fogo e fizeram o rescaldo.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as polícias Civil e Militar também foram acionados.