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Menino de 3 anos morre em incêndio dentro de casa com 80% do corpo queimado

Vítima foi encontrada inconsciente dentro da casa e levada ao hospital, mas morreu por causa da gravidade das queimaduras

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
03/06/2026 05:56

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Mãe do menino conseguiu sair da casa com outro filho
Mãe do menino conseguiu sair da casa com outro filho crédito: CBMMG/Divulgação

Um menino de 3 anos morreu com cerca de 80% do corpo queimado devido a um incêndio dentro da própria casa, em Dores de Campos (MG), na Região de Campos das Vertentes, na tarde dessa terça-feira (2/6).

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a mãe do menino estava em um dos quartos quando percebeu o incêndio. Ela conseguiu sair da casa com outro filho, de idade não divulgada, mas o menino de 3 anos não saiu.

A mulher chamou pelo filho e não teve resposta. Como o fogo se alastrou rapidamente e havia muita fumaça, ela começou a ter dificuldade de respirar. Vizinhos ajudaram no combate às chamas e a Defesa Civil Municipal encontrou o menino inconsciente dentro da casa.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ele foi socorrido por vizinhos e levado a uma unidade hospitalar do município, mas morreu no hospital.

Ainda de acordo com os militares, ainda não se sabe a causa do incêndio na casa, que tem cinco cômodos, mas a mulher relatou que o fogo começou na sala. Um caminhão-pipa da Defesa Civil foi acionado e os bombeiros controlaram o fogo e fizeram o rescaldo.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as polícias Civil e Militar também foram acionados.

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