Filho ameaça incendiar restaurante após mãe se recusar a dar dinheiro

Um homem de 42 anos foi detido neste sábado (30) após ameaçar incendiar um restaurante da família e agredir um policial militar durante a ocorrência,

Quéren Hapuque
30/05/2026 22:33 - atualizado em 30/05/2026 23:41

A Polícia Militar encontrou o homem exaltado e gritando com a mãe crédito: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press

Uma discussão familiar terminou com a detenção de um homem de 42 anos, neste sábado (30/5), em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, após ele ameaçar incendiar o restaurante dos pais e agredir um policial militar durante a ocorrência.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito chegou ao estabelecimento bastante alterado e passou a exigir dinheiro dos pais. Inicialmente, ele procurou o pai e afirmou que colocaria fogo no local caso não recebesse a quantia solicitada. Diante da negativa, foi até a mãe e repetiu as ameaças.

A mulher, de 64 anos, relatou aos militares que o filho é usuário de drogas e que se recusou a entregar dinheiro por acreditar que o valor seria utilizado para a compra de entorpecentes. Após a recusa, ele ficou agressivo e começou a causar tumulto no restaurante.

Testemunhas informaram que o suspeito passou a gritar com familiares e funcionários e jogou produtos do estabelecimento para fora, incluindo cervejas, refrigerantes e pães. Ainda de acordo com os relatos, ele ameaçou incendiar o restaurante e quebrar objetos do local. Familiares disseram que episódios semelhantes acontecem com frequência.

Acionada, a Polícia Militar encontrou o homem exaltado e gritando com a mãe. Ele foi contido, algemado e colocado na viatura.

Durante o procedimento, quando já estava sentado no compartimento de transporte do veículo policial, o suspeito desferiu um chute no braço esquerdo de um sargento. Com o impacto, o militar bateu o cotovelo na estrutura metálica da viatura e sofreu um pequeno corte.

Para conter a agressão, o policial utilizou golpes de bastão na perna do homem. Ambos receberam atendimento médico. O suspeito foi encaminhado a uma unidade de saúde antes de ser levado para a delegacia. O sargento também passou por avaliação médica devido ao ferimento.

A mãe informou aos militares que não tinha interesse em representar criminalmente contra o filho. O policial atingido também dispensou a representação. Mesmo assim, o homem foi conduzido para as providências cabíveis.

