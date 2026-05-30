Filho ameaça incendiar restaurante após mãe se recusar a dar dinheiro
Um homem de 42 anos foi detido neste sábado (30) após ameaçar incendiar um restaurante da família e agredir um policial militar durante a ocorrência,
compartilheSIGA
Uma discussão familiar terminou com a detenção de um homem de 42 anos, neste sábado (30/5), em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, após ele ameaçar incendiar o restaurante dos pais e agredir um policial militar durante a ocorrência.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo a Polícia Militar, o suspeito chegou ao estabelecimento bastante alterado e passou a exigir dinheiro dos pais. Inicialmente, ele procurou o pai e afirmou que colocaria fogo no local caso não recebesse a quantia solicitada. Diante da negativa, foi até a mãe e repetiu as ameaças.
A mulher, de 64 anos, relatou aos militares que o filho é usuário de drogas e que se recusou a entregar dinheiro por acreditar que o valor seria utilizado para a compra de entorpecentes. Após a recusa, ele ficou agressivo e começou a causar tumulto no restaurante.
Leia Mais
Testemunhas informaram que o suspeito passou a gritar com familiares e funcionários e jogou produtos do estabelecimento para fora, incluindo cervejas, refrigerantes e pães. Ainda de acordo com os relatos, ele ameaçou incendiar o restaurante e quebrar objetos do local. Familiares disseram que episódios semelhantes acontecem com frequência.
Acionada, a Polícia Militar encontrou o homem exaltado e gritando com a mãe. Ele foi contido, algemado e colocado na viatura.
Durante o procedimento, quando já estava sentado no compartimento de transporte do veículo policial, o suspeito desferiu um chute no braço esquerdo de um sargento. Com o impacto, o militar bateu o cotovelo na estrutura metálica da viatura e sofreu um pequeno corte.
Para conter a agressão, o policial utilizou golpes de bastão na perna do homem. Ambos receberam atendimento médico. O suspeito foi encaminhado a uma unidade de saúde antes de ser levado para a delegacia. O sargento também passou por avaliação médica devido ao ferimento.
A mãe informou aos militares que não tinha interesse em representar criminalmente contra o filho. O policial atingido também dispensou a representação. Mesmo assim, o homem foi conduzido para as providências cabíveis.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
%MCEPASTEBIN%