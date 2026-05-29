Incêndio consome apartamento no Coração Eucarístico, em BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um incêndio foi registrado em um prédio no Bairro Coração Eucarístico, na Região Noroeste de Belo Horizonte, no início da tarde desta sexta-feira (29/5). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para prestar socorro.

Conforme a corporação, a ocorrência foi registrada na Avenida Ressaca. Uma pessoa acionou os bombeiros após perceber um incêndio no primeiro andar do prédio, que estava se espalhando.

Cinco guarnições foram mobilizadas para a ocorrência. O fogo ficou concentrado em um apartamento do primeiro andar. O combate às chamas durou cerca de 40 minutos. Não houve feridos nem mortes.

Os militares utilizaram 2 mil litros de água para conter as chamas. A cozinha do apartamento ficou completamente destruída. As equipes realizam o rescaldo para evitar que o fogo reinicie.

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio, mas, segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, que vistoriou o imóvel, o fogo teria começado no cômodo. Os demais ambientes foram afetados indiretamente pela fumaça.

Imóvel não corre risco de desabamento

O órgão municipal informou que a vistoria não apontou danos estruturais no prédio. Por isso, não houve necessidade de interdição da edificação. Durante a avaliação, os técnicos da Defesa Civil constataram danos restritos ao apartamento, entre eles o enegrecimento das paredes, a queda do forro de gesso e a destruição total do mobiliário existente no ambiente.

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Ainda segundo a Defesa Civil, a moradora foi notificada a manter o apartamento preventivamente isolado até o completo resfriamento das estruturas e a dissipação dos gases remanescentes, além de adotar as medidas mitigadoras necessárias para a recuperação do imóvel e retorno seguro à ocupação. Ela foi encaminhada para residência de familiares e optou por não receber auxílio humanitário.