Governador lê edição histórica do Estado de Minas no metrô de BH

O governador Mateus Simões (PSD) foi visto nesta sexta-feira (29/5) lendo uma edição histórica do Estado de Minas. Trata-se da primeira edição do jornal, impressa originalmente em 1928. O momento ocorreu durante viagem inaugural do novo trem do Metrô BH.

O trajeto foi realizado entre as estações Central, em Belo Horizonte, e Novo Eldorado, em Contagem. Segundo o governo de Minas, a expectativa é de que outros nove veículos se juntem à frota no próximo ano. Outros quatro já estariam em preparação na capital. O planejamento é que sejam entregues 24 novos trens, com investimento de aproximadamente R$ 700 milhões.

O governo mineiro, junto à concessionária, antecipou em dois anos a aquisição de novos veículos para as linhas 1 e 2 do metrô da capital.

Primeira edição

Mateus Simões ganhou a edição histórica durante agenda realizada nesta manhã no Estado de Minas. O governador participou do EM Entrevista, parceria entre o jornal e a TV Alterosa. O programa foi conduzido pela jornalista Carolina Saraiva, da Alterosa, e vai ao ar neste sábado (30/5), às 19h05 .

A edição foi publicada em 7 de março de 1928, uma quarta-feira. Com 12 páginas, o jornal era vendido avulso por 200 réis. A cópia entregue ao governador faz parte de várias que foram impressas para comemorar os 80 anos do Estado de Minas, em 2008. Todos os assinantes da época também ganharam um exemplar.

Na capa, uma entrevista com o Doutor Gudesteu Pires, secretário de Finanças comentando sobre a obra do estado e rebatendo notícias falsas sobre empréstimos. Também foi notícia a Exposição Pecuária Mineira. Na época, o pavilhão de produtos agrícolas da exposição ainda estava em construção.

A página final era onde ficavam notícias de última hora e pequenos inserts com o que ocorria no mundo. Naquela quarta-feira, o investigador Francisco Santiago foi baleado no Rio de Janeiro após prender importante criminoso e o boxeador Jack Dempsey anunciava sua aposentadoria. “Jack Dempsey abandona o ring” era um dos títulos.

Capa da primeira edição do Jornal Estado de Minas Pedro Naves/EM Programação de cinemas na primeira edição do EM Pedro Naves/EM O que rolava no mundo nos esportes na primeira edição do EM Pedro Naves/EM Página sobre negociações entre EUA e Brasil na primeira edição do EM Pedro Naves/EM Voltar Próximo

O Cine Theatro Glória, que ficava localizado na Avenida Afonso Pena, recebia o ator e comediante americano Raymond Griffith para a estreia do filme “Collar de brilhantes”.

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* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro