Metrô de BH terá intervalo maior entre viagens até sexta-feira (15/5)

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O metrô de Belo Horizonte terá mudanças na operação a partir desta segunda-feira (11/5). A previsão é que as alterações prossigam até a sexta-feira (15/5). De acordo com a concessionária Metrô BH, responsável pelo sistema de transporte, as intervenções fazem parte das obras de manutenção do Sistema de Sinalização e implantação de infraestrutura da Linha 1.

Durante este período, o intervalo entre os trens será de 20 minutos entre 20h e 23h. Nas estações Lagoinha e Central, as composições passarão em uma só via de 20h às 23h. Assim, segundo a concessionária, os usuários do metrô devem verificar a direção da composição antes de embarcar. A Metrô BH informa ainda que não haverá baldeação.

Habitualmente, as estações do metrô funcionam das 5h15 às 23h, todos os dias, com intervalo, em dias úteis, de 7,5 minutos em horários de pico e 15 minutos nos demais horários. O horário de pico da manhã é das 6h às 8h e o da tarde das 16h30 às 18h30.

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A concessionária informa ainda que as informações sobre alterações operacionais são publicadas no Instagram oficial (@metrobhoficial) e no Site institucional (metrobh.com.br). Além disso, nas estações, as informações são disponibilizadas nas telas digitais e emitidas no sistema de sonorização. No local, também haverá funcionários à disposição para orientar os passageiros.