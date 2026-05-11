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TRANSPORTE PÚBLICO

Metrô de BH terá intervalo maior entre viagens até sexta-feira (15/5)

O intervalo será de 20 minutos entre 20h e 23h; nas estações Lagoinha e Central, os trens passarão em uma só via no mesmo período noturno

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
11/05/2026 13:17

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Metrô de BH
Metrô de BH crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

O metrô de Belo Horizonte terá mudanças na operação a partir desta segunda-feira (11/5). A previsão é que as alterações prossigam até a sexta-feira (15/5). De acordo com a concessionária Metrô BH, responsável pelo sistema de transporte, as intervenções fazem parte das obras de manutenção do Sistema de Sinalização e implantação de infraestrutura da Linha 1. 

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Durante este período, o intervalo entre os trens será de 20 minutos entre 20h e 23h. Nas estações Lagoinha e Central, as composições passarão em uma só via de 20h às 23h. Assim, segundo a concessionária, os usuários do metrô devem verificar a direção da composição antes de embarcar. A Metrô BH informa ainda que não haverá baldeação.

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Habitualmente, as estações do metrô funcionam das 5h15 às 23h, todos os dias, com intervalo, em dias úteis, de 7,5 minutos em horários de pico e 15 minutos nos demais horários. O horário de pico da manhã é das 6h às 8h e o da tarde das 16h30 às 18h30. 

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A concessionária informa ainda que as informações sobre alterações operacionais são publicadas no Instagram oficial (@metrobhoficial) e no Site institucional (metrobh.com.br). Além disso, nas estações, as informações são disponibilizadas nas telas digitais e emitidas no sistema de sonorização. No local, também haverá funcionários à disposição para orientar os passageiros.

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