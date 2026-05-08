Obras na via lateral que contorna Praça do Papa são iniciadas

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que as obras de aplicação das 240 toneladas de asfalto na via lateral que contorna a Praça do Governador Israel Pinheiro, conhecida como Praça do Papa, foram iniciadas. A intervenção integra o conjunto de obras de requalificação do espaço e ocorre no trecho que foi fechado para a incorporação da antiga rua da praça.

O projeto prevê a ampliação das opções de lazer e acessibilidade, com a implantação de playground com brinquedos acessíveis, equipamentos de ginástica, piso emborrachado, bancos, mesas, jardineiras, lixeiras, estacionamento acessível e reforço na iluminação pública.

Segundo a PBH, as próximas etapas incluem o assentamento de cerca de 330 mil peças de cerâmica Gail, o plantio de aproximadamente 25 mil metros quadrados de grama e aplicação de testes do novo sistema de irrigação automatizado, que atende a toda a área verde. Está prevista a instalação de novas lixeiras e a implantação de travessias elevadas.

As obras contam com investimento de R$11,9 milhões. 80% dos recursos são provenientes do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF) e 20% do Tesouro Municipal. Os trabalhos são supervisionados pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap).

Em agosto de 2025 foram entregues as obras do platô superior da Praça, na base da Serra do Curral. A área também recebeu assentamento de piso cerâmico, implantação de jardins, instalação de bancos e execução dos passeios.

De acordo com o superintendente da Sudecap, Maurício Brandão, os ajustes no cronograma ocorreram por questões técnicas identificadas durante a execução da obra.

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“Um dos desafios da obra está na produção do piso cerâmico, que exige especificações rigorosas de cor e textura, por se tratar de um espaço protegido pelo patrimônio público”, diz. “Atualmente, diversas frentes trabalham simultaneamente no local, aceleram a execução das etapas e garantem o avanço das obras para que a população possa usufruir, o quanto antes, de um espaço mais moderno, acessível e qualificado”, disse Brandão.