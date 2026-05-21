Metrô BH inaugura novo acesso pela Rua Sapucaí

O Metrô BH inaugurou nesta quinta-feira (21/5) um novo acesso pela Rua Sapucaí, na Estação Central, no Centro de Belo Horizonte. A partir de hoje, os usuários do transporte já podem utilizá-lo para acessar os trens.

O novo acesso conta com escadas e rampas para proporcionar acessibilidade ao público. Junto ao ponto de embarque, foram instalados novos terminais de autoatendimento para compra de bilhetes com catracas equipadas com validadores para cartões de integração e pagamento por aproximação, aceitando crédito e débito.

Foi instalada também uma loja de conveniência na Estação Central e que também já está em funcionamento.

Alterações no funcionamento essa semana

Desde segunda-feira (18/5), o Metrô BH está funcionando com alguns horários diferentes do habitual devido às obras de modernização na Linha 1. As alterações seguem até o domingo (24/5).

Até esta sexta (22/5), o intervalo dos trens é de 20 minutos, das 20h às 23h. Nas estações Lagoinha e Central, eles passaram por uma única via a partir das 20h. A alteração exige mais atenção dos passageiros ao embarcar.

A operação segue normal nos demais horários. Os intervalos são de 7,5 minutos entre os trens nos horários de pico e 15 minutos nos outros. As estações funcionam das 5h15 às 23h.

Durante o final de semana, o intervalo aumenta e será de 21 minutos durante todo o dia. Uma única via será utilizada nas estações Calafate e Gameleira.

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* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro