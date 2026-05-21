Atenção, motoristas: ruas de BH mudam de sentido na próxima semana

Ruas de Belo Horizonte terão sentido alterado a partir da próxima semana. A BHTrans anunciou nesta quinta-feira (21/5) mudanças no sentido de circulação de três ruas da capital mineira.

As alterações foram publicadas na Portaria BHTrans no Diário Oficial do Município (DOM). Segundo o órgão, a mudança têm como objetivo melhorar a segurança e a fluidez do trânsito.

As mudanças começam a valer entre os dias 26 e 28 de maio.

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Confira as alterações:

A Rua Martins Fontes, no bairro Santa Maria, na Região Oeste da capital, passará a operar em mão única no trecho entre as ruas João Alphonsus e Doutor Zeferino Mota a partir de terça-feira (26/5).



Já a Rua José Luiz Azevedo, no bairro Frei Leopoldo, na Região Norte, terá sentido único entre as ruas Cheflera e Armando Greco a partir de quarta-feira (27/5).



A Rua Abílio Barreto, no bairro Lajedo, também na Região Norte, passará a operar em mão única entre as ruas Hélio Viana e Dalva de Oliveira a partir de quinta-feira (28/5).

Segundo a BHTrans, os trechos atualmente funcionam em mão dupla e receberão nova sinalização para orientar os motoristas.