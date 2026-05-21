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TRÂNSITO NA CAPITAL

Atenção, motoristas: ruas de BH mudam de sentido na próxima semana

Mudanças começam na próxima terça-feira (26/5) e atingem bairros Santa Maria, Frei Leopoldo e Lajedo

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
21/05/2026 06:14 - atualizado em 21/05/2026 07:10

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O segundo dia de provas do Enem 2025 acontece neste domingo (16/11) e BHTrans realizará uma operação de trânsito para facilitar chegada dos participantes
Segundo a BHTrans o objetivo é melhorar a segurança e a fluidez do trânsito da capital mineira crédito: PBH/Divulgação

Ruas de Belo Horizonte terão sentido alterado a partir da próxima semana. A BHTrans anunciou nesta quinta-feira (21/5) mudanças no sentido de circulação de três ruas da capital mineira.

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As alterações foram publicadas na Portaria BHTrans no Diário Oficial do Município (DOM). Segundo o órgão, a mudança têm como objetivo melhorar a segurança e a fluidez do trânsito.

As mudanças começam a valer entre os dias 26 e 28 de maio.

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Confira as alterações:

  • A Rua Martins Fontes, no bairro Santa Maria, na Região Oeste da capital, passará a operar em mão única no trecho entre as ruas João Alphonsus e Doutor Zeferino Mota a partir de terça-feira (26/5).
  • Já a Rua José Luiz Azevedo, no bairro Frei Leopoldo, na Região Norte, terá sentido único entre as ruas Cheflera e Armando Greco a partir de quarta-feira (27/5).
  • A Rua Abílio Barreto, no bairro Lajedo, também na Região Norte, passará a operar em mão única entre as ruas Hélio Viana e Dalva de Oliveira a partir de quinta-feira (28/5).

Segundo a BHTrans, os trechos atualmente funcionam em mão dupla e receberão nova sinalização para orientar os motoristas.

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