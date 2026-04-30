Falhas em sistema resultam em confusão e atrasos no metrô de BH
Trens atrasaram o triplo do tempo estimado no horário de pico e afetam trajeto de usuários nesta quinta-feira (30/4), véspera de feriado
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O metrô de Belo Horizonte funcionou nesta quinta-feira (30/4) com atraso de mais de 20 minutos entre os trens. Diversas estações tiveram suas operações alteradas sem aviso prévio aos passageiros.
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O intervalo entre os trens em operação, que costuma ser de sete minutos nos horários de pico, chegou ao triplo da estimativa. Usuários demonstraram indignação nas redes sociais oficiais do metrô: “20 minutos esperando um trem no Novo Eldorado”, escreveu um usuário no Instagram.
Outra usuária comentou: "Viagens com atraso de 23 minutos que ninguém programou com suposta falha no sistema, em plena véspera de feriado..."
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A empresa informou que o atraso ocorreu por uma falha no sistema de sinalização responsável pela circulação dos trens, o que diminuiu a velocidade das viagens. O problema ocorreu entre as estações Vilarinho e São Gabriel, mas toda a operação foi impactada.
Segundo o Metrô BH, as equipes de manutenção foram acionadas imediatamente após a falha e seguem atuando para normalização dos sistemas. Agora, os trens já funcionam com o intervalo de horários normais, que é de 15 minutos.
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* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro