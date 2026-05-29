BH: dupla é presa com 59 barras de maconha gourmet, skank e haxixe

Dois homens, de 25 e 45 anos, foram presos pela Polícia Militar na noite dessa quinta-feira (28/5), durante uma ação contra o tráfico de drogas no bairro Trevo, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG). Com a dupla, os militares apreenderam dezenas de barras e porções de entorpecentes, entre elas maconha, skank e haxixe.

Segundo a PM, a ocorrência começou após uma denúncia anônima informar que uma grande negociação de drogas aconteceria na Rua Paulo Freire, na área conhecida como Dandara.

O denunciante relatou aos militares que um dos suspeitos chegaria em um Fiat Uno vermelho, enquanto outro homem, já conhecido no meio policial, apareceria em um veículo escuro.

Diante das informações detalhadas, equipes passaram a monitorar a movimentação no local e identificaram os carros citados na denúncia. Conforme a corporação, os suspeitos demonstravam comportamento típico de quem aguardava a realização de uma entrega de drogas, observando constantemente a rua e conversando ao telefone.

Pouco depois, os militares flagraram o encontro entre os envolvidos e realizaram a abordagem. Nesse momento, dois suspeitos fugiram. Um deles correu pelos fundos de uma residência com o portão aberto. O outro escapou dirigindo um dos veículos e ainda não foi localizado.

Outros dois homens acabaram presos. Um deles resistiu às ordens policiais e precisou ser contido pelos militares. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma grande porção de maconha dentro da bolsa de um dos suspeitos. Já no Fiat Uno vermelho, foram apreendidas três barras da droga que estavam no banco traseiro do carro.

Ainda conforme a PM, um dos presos revelou que havia mais entorpecentes escondidos em um imóvel abandonado na Rua Zilda. No local indicado, os militares encontraram:

59 barras de substância semelhante à maconha;

seis porções de maconha;

31 pacotes de skank;

26 porções de haxixe.

Segundo os policiais, o suspeito ainda tentou negociar benefícios durante a ocorrência e chegou a prometer a entrega de uma arma de fogo supostamente ligada ao tráfico.

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Os dois presos possuem passagens por crimes como tráfico de drogas, roubo e furto. Eles foram levados para a Delegacia de Plantão, junto com todo o material apreendido.