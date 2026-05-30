Fogão a lenha provoca incêndio e destrói casa em Minas Gerais

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um incêndio provocado por um fogão a lenha consumiu uma casa em Nova Era, na Região Central de Minas Gerais, nessa sexta-feira (29/5). O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado para prestar socorro. Não houve vítimas.

Segundo a corporação, a equipe foi acionada quando o incêndio já havia se desenvolvido. No local, a Defesa Civil já tentava, junto com moradores, conter as chamas. Um caminhão-pipa da prefeitura municipal foi utilizado no combate.

Os militares constataram que o fogo estava concentrado na parte externa do imóvel. Foi realizado o isolamento da área e ações para evitar que o incêndio se propagasse para casas vizinhas.

Os bombeiros realizaram o rescaldo para evitar que o fogo reiniciasse. Em seguida, a equipe verificou que o incêndio consumiu quase toda a residência, especialmente a cozinha, banheiro e os quartos. O Corpo de Bombeiros informou ainda que ninguém se feriu.

Os vizinhos relataram que o incêndio começou em um fogão a lenha. O fogo, conforme os relatos, estava perto de um pedaço de madeira, e passou para o material que deu combustível para se espalhar pela casa.

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O imóvel foi interditado e ficou sob responsabilidade da vistoria da Defesa Civil.