Homem atira em adolescente, foge e acaba baleado pela PM após perseguição

Um homem de 22 anos, identificado como Juan, foi baleado e preso após agredir duas adolescentes e atirar contra uma delas no Bairro Aparecida, na Região Noroeste de Belo Horizonte, na madrugada desta sexta-feira (5/6). Uma das vítimas, de 15 anos, ficou ferida no rosto ao levar um soco do suspeito. A outra, de 17 anos, foi alvo de dois disparos, mas, por sorte, não foi atingida.

Os tiros foram ouvidos por uma equipe da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que fazia patrulhamento na Avenida Américo Vesúcio para coibir aglomerações de pessoas e som automotivo. Os agentes, então, seguiram para a Avenida Paes de Abreu, de onde pareciam vir os disparos, e encontraram as vítimas.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (B.O.), a adolescente de 17 anos discutia com outra menor de idade devido a um namorado. Ele seria amigo de Juan, que, por sua vez, interveio. Bastante alterado e aparentando estar sob efeito de álcool e drogas, o homem teria sacado um revólver e dito: "Briga comigo, agora".

Em seguida, o suspeito deu uma rasteira na menor, derrubando-a. Nesse momento, uma terceira adolescente, de apenas 15 anos de idade, defendeu a vítima, mas também acabou sendo agredida por Juan. Ela levou um soco entre o nariz e a boca, que provocou intenso sangramento.

O homem, então, teria sacado novamente a arma, se voltado para a adolescente de 17 anos e efetuado os dois disparos contra ela. Outras pessoas que presenciaram a cena teriam confirmado essa versão aos policiais.

Perseguição

Logo após chegarem ao local, os militares localizaram o suspeito correndo a pé pela Avenida Paes de Abreu, em direção à Avenida Américo Vesúcio, e iniciaram uma perseguição. O homem não atendeu às ordens de parada e conseguiu pular o muro de um imóvel localizado na Rua Mário Filho.

Os militares, então, teriam adentrado o local, que estaria bastante escuro. Ainda segundo informações do B.O., os agentes teriam se deparado com o suspeito com uma das mãos na cintura e dado ordens, em vão, para que ele levantasse os braços.

Diante da situação, um dos policiais atirou duas vezes contra o suspeito, que só teria caído no chão ao ser atingido pelo segundo disparo. Baleado na coxa direita e na canela esquerda, ele recebeu voz de prisão e foi levado ao Hospital Metropolitano Odilon Behrens, onde permanece sob escolta.

Ao ser preso, Juan estava desarmado: os militares acreditam que ele dispensou o revólver enquanto fugia. A PMMG chegou a usar uma cadela farejadora nas buscas pelo objeto, que, porém, não foi localizado. Contudo, uma sacola com substâncias semelhantes a crack e maconha, que pertenceria ao suspeito, foi encontrada próxima ao local do crime.

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O caso foi registrado como tentativa de homicídio contra a adolescente de 17 anos e como agressão contra a amiga dela, de 15 anos.