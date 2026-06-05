Mãe e filha são mortas a facadas em Paraopeba, na Região Central de Minas
Duplo homicídio na zona rural é atribuído ao companheiro da vítima, que foi preso em flagrante
compartilheSIGA
Uma mulher de 42 anos e a filha dela, de 12, foram mortas a facadas na manhã desta sexta-feira (5/6), no povoado do Retiro, em Paraopeba, na Região Central de Minas Gerais. O principal suspeito do crime é o companheiro da mulher, de 51 anos, que foi preso em flagrante.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), quando os militares chegaram ao local, as duas vítimas já estavam sem vida. A mulher foi encontrada caída no quintal da residência, e a adolescente estava na varanda.
Leia Mais
Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito foi localizado dentro da casa, deitado em uma cama, com um corte aparentemente superficial no tórax. Aos policiais, ele afirmou estar ferido e disse que não conseguia se levantar.
A equipe precisou arrombar a porta do imóvel, para acessar o interior da residência e efetuar a prisão. Em relato aos militares, o homem apresentou sua versão dos fatos. Segundo ele, havia passado o dia ingerindo bebida alcoólica com a companheira e outras pessoas e, por volta das 19h, ocorreu um desentendimento entre o casal.
A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que a perícia técnica foi enviada ao local e realizou os trabalhos. Também informou que o caso segue em investigação, com a colaboração da Polícia Militar.