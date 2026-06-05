Mãe e filha são mortas a facadas em Paraopeba, na Região Central de Minas

Uma mulher de 42 anos e a filha dela, de 12, foram mortas a facadas na manhã desta sexta-feira (5/6), no povoado do Retiro, em Paraopeba, na Região Central de Minas Gerais. O principal suspeito do crime é o companheiro da mulher, de 51 anos, que foi preso em flagrante.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), quando os militares chegaram ao local, as duas vítimas já estavam sem vida. A mulher foi encontrada caída no quintal da residência, e a ­­adolescente estava na varanda.

Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito foi localizado dentro da casa, deitado em uma cama, com um corte aparentemente superficial no tórax. Aos policiais, ele afirmou estar ferido e disse que não conseguia se levantar.

A equipe precisou arrombar a porta do imóvel, para acessar o interior da residência e efetuar a prisão. Em relato aos militares, o homem apresentou sua versão dos fatos. Segundo ele, havia passado o dia ingerindo bebida alcoólica com a companheira e outras pessoas e, por volta das 19h, ocorreu um desentendimento entre o casal.

O suspeito afirmou que, em seguida, foi até a cozinha, pegou uma faca e, nesse momento, as duas teriam avançado contra ele. Ele disse ter reagido desferindo golpes contra ambas, mas declarou não se lembrar da quantidade de facadas. Ainda segundo o relato, uma das vítimas conseguiu sair da casa, mas acabou caindo no chão. Briga por namorado termina com adolescentes quase baleadas em BH

Foragido por estupro vê polícia, tenta fugir pra mata e é preso em rodovia O homem contou também que, após o ataque, desferiu um golpe contra o próprio tórax com a intenção de tirar a própria vida e, em seguida, se deitou ao lado da companheira. Ele afirmou que, por volta das 3h, acordou e percebeu que ainda estava vivo. Disse ainda que entrou em contato com seu chefe para relatar o ocorrido e pedir que a polícia fosse acionada.

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A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que a perícia técnica foi enviada ao local e realizou os trabalhos. Também informou que o caso segue em investigação, com a colaboração da Polícia Militar.