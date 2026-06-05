Motociclista bate em meio-fio e é arremessado para dentro de córrego em BH
Bombeiros foram acionados para resgatar a vítima, que estava em local de difícil acesso
compartilheSIGA
Um motociclista caiu em um córrego na rua Maria de Lourdes da Cruz, Bairro Mantiqueira, Região de Venda Nova, na manhã desta sexta-feira (5/6).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o homem perdeu o controle da motocicleta e bateu no meio-fio da via, e foi arremessado para dentro do córrego.
O Samu foi acionado mas, como a vítima estava em um local de difícil acesso, foi necessária a ajuda dos bombeiros para fazer o resgate.
- Foragido por estupro vê polícia, tenta fugir pra mata e é preso em rodovia
- Ônibus desgovernado atinge dois carros e um poste em BH
Ao chegar no local do acidente, os militares entraram no córrego e utilizaram uma maca do tipo sked para içar o homem, que estava confuso e apresentava alguns ferimentos e contusóes pelo corpo.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A unidade de suporte do SAMU deslocou com ele para atendimento médico no Hospital João XXIII.