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ACIDENTE

Motociclista bate em meio-fio e é arremessado para dentro de córrego em BH

Bombeiros foram acionados para resgatar a vítima, que estava em local de difícil acesso

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Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
05/06/2026 14:12

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Motociclista é resgatado depois de cair em córrego no bairro Mantiqueira, em BH
Motociclista é resgatado depois de cair em córrego no bairro Mantiqueira, em BH crédito: Reprodução/Redes sociais ; Divulgação/CBMMG

Um motociclista caiu em um córrego na rua Maria de Lourdes da Cruz, Bairro Mantiqueira, Região de Venda Nova, na manhã desta sexta-feira (5/6). 

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De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o homem perdeu o controle da motocicleta e bateu no meio-fio da via, e foi arremessado para dentro do córrego.   

O Samu foi acionado mas, como a vítima estava em um local de difícil acesso, foi necessária a ajuda dos bombeiros para fazer o resgate. 

Ao chegar no local do acidente, os militares entraram no córrego e utilizaram uma maca do tipo sked para içar o homem, que estava confuso e apresentava alguns ferimentos e contusóes pelo corpo. 

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A unidade de suporte do SAMU deslocou com ele para atendimento médico no Hospital João XXIII. 

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