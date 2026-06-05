Motociclista bate em meio-fio e é arremessado para dentro de córrego em BH

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um motociclista caiu em um córrego na rua Maria de Lourdes da Cruz, Bairro Mantiqueira, Região de Venda Nova, na manhã desta sexta-feira (5/6).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o homem perdeu o controle da motocicleta e bateu no meio-fio da via, e foi arremessado para dentro do córrego.

O Samu foi acionado mas, como a vítima estava em um local de difícil acesso, foi necessária a ajuda dos bombeiros para fazer o resgate.

Ao chegar no local do acidente, os militares entraram no córrego e utilizaram uma maca do tipo sked para içar o homem, que estava confuso e apresentava alguns ferimentos e contusóes pelo corpo.

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A unidade de suporte do SAMU deslocou com ele para atendimento médico no Hospital João XXIII.