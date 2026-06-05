Vídeo mostra homem bebendo garrafa de cachaça antes de morrer

Um homem de 36 anos foi encontrado morto na manhã dessa quinta-feira (4/6), em Cristiano Otoni (MG), na Região Central do estado. Familiares e moradores relataram que ele consumia bebida alcoólica com frequência.

Segundo a Polícia Militar, o corpo de Damião da Silva Santos, conhecido na cidade como Damião do Porco, foi encontrado por uma mulher em um beco da Rua José de Paula Vieira, no Bairro Pinheiros, por volta das 8h.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte da vítima no local. A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais fez os trabalhos técnicos e liberou o corpo para remoção ao Instituto Médico-Legal (IML).

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a vítima ingerindo o conteúdo de uma garrafa de cachaça na presença de outras pessoas. Nas imagens, é possível ouvir comentários de testemunhas enquanto ele consome a bebida e já aparenta sinais de embriaguez. Uma mulher ainda diz: "Damião você vai morrer". Outro comenta que parece que ele está bebendo "água", dada a velocidade que consome a garrafa de cachaça.

Segundo relatos publicados pelo jornal local Fato Real, pessoas próximas afirmaram que Damião teria sido incentivado por companheiros a ingerir uma grande quantidade de álcool pouco antes de passar mal.

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A causa da morte, entretanto, ainda dependerá dos exames que serão realizados pelo IML e da conclusão das investigações. O caso segue sob apuração das autoridades competentes.