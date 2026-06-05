Gambá é encontrado em parque de trampolins em Belo Horizonte

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um gambá foi encontrado dentro de uma piscina de espuma em um parque de trampolins no Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), na manhã desta sexta-feira (05/06).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), funcionários do estabelecimento encontraram o animal em um dos cantos da estrutura pouco antes de o espaço abrir para o público.

Os bombeiros capturaram o gambá e o soltaram em local compatível ao habitat do animal.

O Estado de Minas tentou entrar em contato com a empresa responsável pelo espaço, mas não obteve resposta.

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O CBMMG alerta que, ao encontrar animais silvestres, principalmente quando há filhotes, não se aproxime e acione o 193 para que o resgate seja feito da forma correta e com o mínimo de estresse para os bichos.