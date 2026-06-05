Homem tenta impedir agressão contra mulher e acaba baleado em MG

Um homem, de 42 anos, foi baleado no rosto após tentar impedir uma agressão contra a proprietária de uma casa de encontros, em Lagoa Formosa, no Alto Paranaíba. O caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (4/6).

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), testemunhas relataram que o suspeito, um jovem de 19 anos, consumia bebidas alcoólicas no estabelecimento quando começou a discutir com a proprietária, de 32 anos. De acordo com a corporação, o desentendimento teria sido motivado pelo valor cobrado por uma cerveja. Durante a discussão, o rapaz passou a ofendê-la e tentou agredi-la fisicamente, sendo contido por outros clientes. Em seguida, um homem de 42 anos interveio e retirou o jovem do estabelecimento.

No entanto, antes de sair, o suspeito teria ameaçado o homem e afirmado que voltaria para "acertar as contas". Mais tarde, ele retornou com uma arma de fogo e se aproximou da vítima, que estava sentada de costas para a entrada do imóvel.

Ao perceber a chegada do suspeito, o homem levantou o braço para se proteger. O disparo atingiu a região direita do rosto e o projétil ficou alojado no maxilar. Conforme relato da própria vítima, a reação impediu que o tiro atingisse uma área vital. Ele foi socorrido no Hospital Municipal Dr. Bininho e, depois, encaminhado para o Hospital Regional de Patos de Minas.

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Após o disparo, o suspeito fugiu em um Fiat Uno vermelho conduzido por outro homem, de 27 anos. A PM realizou buscas, localizou o veículo e prendeu o motorista por possível envolvimento na fuga. O automóvel também foi apreendido por estar com o licenciamento irregular. O jovem, no entanto, ainda não foi localizado.