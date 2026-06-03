Polícia investiga morte de tenente da PM e da ex-companheira em Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

A Polícia Civil investiga a morte do tenente da Polícia Militar Marcos Antônio Guimarães, de 36 anos, e da ex-companheira, Jéssyca Muniz, de 34, encontrados mortos dentro de casa no Bairro Jardim Europa, em Santa Vitória, no Triângulo Mineiro. A suspeita é de que o militar tenha atirado contra a mulher e cometido suicídio em seguida.

De acordo com informações preliminares, os corpos foram encontrados na manhã dessa terça-feira (2/6) por familiares de Jéssyca, que acionaram a polícia. Ambos apresentavam ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. Os familiares da vítima suspeitam que o militar tenha atirado contra a ex-companheira antes de tirar a própria vida.

Marcos e Jéssyca haviam mantido um relacionamento e estavam separados. O militar atuava no 54º Batalhão da PM, sediado em Ituiutaba, também no Triângulo Mineiro. As circunstâncias e a dinâmica do caso ainda não foram esclarecidas.

A perícia da Polícia Civil esteve no imóvel para fazer os levantamentos iniciais. Depois dos trabalhos no local, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) em Ituiutaba, onde passarão por exames antes de serem liberados para os familiares.

Em nota, a PC informou que aguarda a conclusão dos laudos periciais que vão apontar as causas e circunstâncias das mortes. A corporação destacou que as investigações seguem em andamento.

Até o momento, a polícia não divulgou informações sobre registros anteriores de violência envolvendo o casal, nem a motivação do crime.

A reportagem do Estado de Minas procurou a Polícia Militar que disse que as circunstâncias do caso ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes e que a corporação está acompanhando o caso. “Neste momento de profunda tristeza, a Polícia Militar de Minas Gerais manifesta sua mais sincera solidariedade aos familiares e amigos do policial militar e da ex-companheira, que enfrentam o luto desejando força, conforto e serenidade para atravessarem este período de dor."

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima