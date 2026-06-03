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TRIÂNGULO MINEIRO

Polícia investiga morte de tenente da PM e da ex-companheira em Minas

Há suspeita de que o militar tenha atirado contra a mulher e cometido suicídio em seguida. Caso ocorreu em Santa Vitória, no Triângulo Mineiro

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Larissa Leone*
Melissa Souza
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
03/06/2026 14:46 - atualizado em 03/06/2026 16:20

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Marcos Antônio Guimarães, de 36 anos, e a ex-companheira Jéssyca Muniz, de 34 anos, foram encontrados mortos
Marcos Antônio Guimarães, de 36 anos, e a ex-companheira Jéssyca Muniz, de 34 anos, foram encontrados mortos crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Civil investiga a morte do tenente da Polícia Militar Marcos Antônio Guimarães, de 36 anos, e da ex-companheira, Jéssyca Muniz, de 34, encontrados mortos dentro de casa no Bairro Jardim Europa, em Santa Vitória, no Triângulo Mineiro. A suspeita é de que o militar tenha atirado contra a mulher e cometido suicídio em seguida.

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De acordo com informações preliminares, os corpos foram encontrados na manhã dessa terça-feira (2/6) por familiares de Jéssyca, que acionaram a polícia. Ambos apresentavam ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. Os familiares da vítima suspeitam que o militar tenha atirado contra a ex-companheira antes de tirar a própria vida.

Marcos e Jéssyca haviam mantido um relacionamento e estavam separados. O militar atuava no 54º Batalhão da PM, sediado em Ituiutaba, também no Triângulo Mineiro. As circunstâncias e a dinâmica do caso ainda não foram esclarecidas.

A perícia da Polícia Civil esteve no imóvel para fazer os levantamentos iniciais. Depois dos trabalhos no local, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) em Ituiutaba, onde passarão por exames antes de serem liberados para os familiares.

Em nota, a PC informou que aguarda a conclusão dos laudos periciais que vão apontar as causas e circunstâncias das mortes. A corporação destacou que as investigações seguem em andamento.

Até o momento, a polícia não divulgou informações sobre registros anteriores de violência envolvendo o casal, nem a motivação do crime.

A reportagem do Estado de Minas procurou a Polícia Militar que disse que as circunstâncias do caso ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes e que a corporação está acompanhando o caso. “Neste momento de profunda tristeza, a Polícia Militar de Minas Gerais manifesta sua mais sincera solidariedade aos familiares e amigos do policial militar e da ex-companheira, que enfrentam o luto desejando força, conforto e serenidade para atravessarem este período de dor."

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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