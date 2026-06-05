Plantio de maconha tinha máquina "exclusiva" para o processamento da droga

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prossegue com as investigações para desmontar a quadrilha responsável pela grande plantação de maconha, estimada em cerca de 20 mil pés, descoberta na zona rural de Francisco Sá, no Norte de Minas, na última quinta-feira (4/6), quando também foi apreendida e incinerada 1,8 tonelada da droga. Um aspecto que chamou atenção dos policiais foi a complexidade da estrutura montada no local.

O cultivo ilegal era feito com um sistema de irrigação, com água captada de uma nascente, contando também com o uso de fertilizantes para a adubação, como se fosse uma outra lavoura comum. Além de internet via satélite, geradores de energia, placas solares, bomba e canos para armazenamento e distribuição da água, na área foi encontrada até uma máquina importada, fabricada exclusivamente para o processamento da Cannabis pós-colheita, cujo valor pode chegar a R$ 40 mil.

O equipamento permite a separação da folha da maconha de outras partes da erva, facilitando a preparação da droga para o consumo. A máquina, da marca “Master”, é produzida por uma empresa da Espanha.

Em seu portfólio na internet, a fabricante diz que o equipamento foi desenvolvido para “uso com Cannabis medicinal”. A empresa também orienta o interessado ou comprador que “consulte a legislação vigente em seu país” antes de utilizar qualquer um dos seus produtos.

Segundo em menos de 15 dias

O cultivo de maconha encontrado em Francisco Sá foi o segundo grande plantio da droga descoberto em Minas Gerais em menos de 15 dias. O plantio ilegal no Norte de Minas foi localizado no decorrer das investigações feitas pela Polícia Civil após a descoberta e destruição de uma plantação de maconha de aproximadamente 30 mil pés, em Virgem da Lapa, no Vale do Jequitinhonha, onde três pessoas foram presas.

A plantação da Cannabis sativa em Virgem da Lapa foi descoberta em 26 de maio, quando policiais civis realizavam buscas na região durante a investigação de sequestro de uma mulher, de 36 anos, e da filha dela, de 8, ocorrido no município vizinho, Coronel Murta.

As investigações apontam que os dois cultivos da droga, no Vale do Jequitinhonha e no Norte de Minas, pertencem ao mesmo grupo criminoso. O objetivo da Polícia Civil é aprofundar na apuração para se chegar às lideranças da quadrilha.

A PCMG averigua a complexidade da estrutura logística para a manutenção do plantio irrigado de maconha na zona rural de Francisco Sá. Uma das questões avaliadas é que a contratação de pessoal para trabalhar no cultivo da Cannabis.

“Trata-se de uma plantação que leva meses para a produção da substância. Para isso, é preciso manter pessoas no local (na área do plantio irrigado) por muito tempo, o que envolve o fornecimento de alimentação e montagem de barracas”, pontua o delegado de Araçuaí, Paulo Sobrinho, um dos policiais que comandou a Operação "Erva Daninha”, que desativou a bem montada estrutura do cultivo clandestino e destruiu a droga encontrada na área.

A ação teve que ser realizada em caráter urgente para impedir que a 1,8 tonelada de maconha encontrada (e destruída) no local fosse distribuída no mercado. Grande parte da quantidade da droga apreendida já estava ensacada, “pronta” para ser enviada para o consumo.

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De acordo com a polícia, já se sabe que a maconha seria distribuída dentro de Minas Gerais, mas ainda não foi apurado para quais regiões a droga seria destinada.