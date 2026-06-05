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sofisticação no crime:

Plantio de maconha tinha máquina "exclusiva" para o processamento da droga

Cultivo ilegal era feito com sistema irrigado e uso de fertilizantes. Área também tinha e internet via satélite, geradores e placas de energia solar

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LR
Luiz Ribeiro
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Luiz Ribeiro
Repórter
05/06/2026 18:45

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Polícia Civil encontrou 1,8 tonelada de maconha em área de cultivo da droga com equipamentos sofisticados em Francisco Sá
Polícia Civil encontrou 1,8 tonelada de maconha em área de cultivo da droga com equipamentos sofisticados em Francisco Sá crédito: Polícia Civil/divulgação

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prossegue com as investigações para desmontar a quadrilha responsável pela grande plantação de maconha, estimada em cerca de 20 mil pés, descoberta na zona rural de Francisco Sá, no Norte de Minas, na última quinta-feira (4/6), quando também foi apreendida e incinerada 1,8 tonelada da droga. Um aspecto que chamou atenção dos policiais foi a complexidade da estrutura montada no local.

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O cultivo ilegal era feito com um sistema de irrigação, com água captada de uma nascente, contando também com o uso de fertilizantes para a adubação, como se fosse uma outra lavoura comum. Além de internet via satélite, geradores de energia, placas solares, bomba e canos para armazenamento e distribuição da água, na área foi encontrada até uma máquina importada, fabricada exclusivamente para o processamento da Cannabis pós-colheita, cujo valor pode chegar a R$ 40 mil.

O equipamento permite a separação da folha da maconha de outras partes da erva, facilitando a preparação da droga para o consumo. A máquina, da marca “Master”, é produzida por uma empresa da Espanha.

Em seu portfólio na internet, a fabricante diz que o equipamento foi desenvolvido para “uso com Cannabis medicinal”. A empresa também orienta o interessado ou comprador que “consulte a legislação vigente em seu país” antes de utilizar qualquer um dos seus produtos.

Segundo em menos de 15 dias

O cultivo de maconha encontrado em Francisco Sá foi o segundo grande plantio da droga descoberto em Minas Gerais em menos de 15 dias. O plantio ilegal no Norte de Minas foi localizado no decorrer das investigações feitas pela Polícia Civil após a descoberta e destruição de uma plantação de maconha de aproximadamente 30 mil pés, em Virgem da Lapa, no Vale do Jequitinhonha, onde três pessoas foram presas.

A plantação da Cannabis sativa em Virgem da Lapa foi descoberta em 26 de maio, quando policiais civis realizavam buscas na região durante a investigação de sequestro de uma mulher, de 36 anos, e da filha dela, de 8, ocorrido no município vizinho, Coronel Murta.

As investigações apontam que os dois cultivos da droga, no Vale do Jequitinhonha e no Norte de Minas, pertencem ao mesmo grupo criminoso. O objetivo da Polícia Civil é aprofundar na apuração para se chegar às lideranças da quadrilha.

A PCMG averigua a complexidade da estrutura logística para a manutenção do plantio irrigado de maconha na zona rural de Francisco Sá. Uma das questões avaliadas é que a contratação de pessoal para trabalhar no cultivo da Cannabis.

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“Trata-se de uma plantação que leva meses para a produção da substância. Para isso, é preciso manter pessoas no local (na área do plantio irrigado) por muito tempo, o que envolve o fornecimento de alimentação e montagem de barracas”, pontua o delegado de Araçuaí, Paulo Sobrinho, um dos policiais que comandou a Operação "Erva Daninha”, que desativou a bem montada estrutura do cultivo clandestino e destruiu a droga encontrada na área.

A ação teve que ser realizada em caráter urgente para impedir que a 1,8 tonelada de maconha encontrada (e destruída) no local fosse distribuída no mercado. Grande parte da quantidade da droga apreendida já estava ensacada, “pronta” para ser enviada para o consumo.

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De acordo com a polícia, já se sabe que a maconha seria distribuída dentro de Minas Gerais, mas ainda não foi apurado para quais regiões a droga seria destinada.

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