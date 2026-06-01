Plantação de 30 mil pés de maconha é destruída em Minas; veja vídeo

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) destruiu uma plantação de maconha de aproximadamente 30 mil pés da planta, em Virgem da Lapa, no Vale do Jequitinhonha. O cultivo da Cannabis sativa foi descoberto em 26 de maio, quando policiais civis realizavam buscas na região durante a investigação de sequestro de uma mulher, de 36 anos, e da filha dela, de 8, ocorrido no município vizinho, Coronel Murta.

Três homens foram presos pela suspeita de serem os donos do cultivo ilegal da maconha, realizado no meio de uma mata, numa área rural denominada Capão, próximo a uma estrada de terra entre Coronel Murta e Virgem da Lapa.

O trio foi levado para o Presídio de Araçuaí, também no Vale do Jequitinhonha. A identidade dos suspeitos não foi revelada, mas um deles seria natural de Pernambuco, onde existe uma região denominada de “Polígono da maconha”, devido ao cultivo da droga em áreas próximas ao Rio São Francisco.

A plantação de maconha foi destruída e incinerada em operação realizada pela Delegacia de Polícia Civil de Araçuaí entre os dias 26 e 28 de maio. A ação contou com o apoio do Corpo de Bombeiros e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Araçuaí.

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Na área também foram destruídas barracas e outras estruturas utilizadas, como alojamento para os responsáveis pela plantação clandestina.