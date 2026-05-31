Grávida é agredida e namorado é esfaqueado após ex invadir casa em Betim

Uma mulher de 28 anos, grávida de sete meses, e o atual namorado dela, de 29 anos, foram vítimas de agressão na tarde deste sábado (31/5), no bairro Jardim Teresópolis, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito é o ex-companheiro da mulher, também de 29 anos, que fugiu após o ataque.

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas por volta das 12h45 para a UPA Teresópolis, onde um homem dava entrada com ferimentos provocados por golpes de faca.

A mulher relatou aos militares que teve um breve relacionamento com o suspeito e que o término ocorreu há cerca de um ano devido ao comportamento abusivo dele. Segundo ela, chegou a tentar solicitar uma medida protetiva e, desde então, evita qualquer contato com o ex-companheiro. Ainda conforme o relato, o homem mora no mesmo bairro e costuma fazer ameaças, o que a faz viver com medo.

A vítima estava em casa com o atual namorado quando o suspeito teria forçado a entrada na residência. Segundo o relato da mulher, ao invadir a casa, o homem passou a ameaçá-la e gritou que iria matá-la, chamando-a de "desgraçada", antes de iniciar as agressões contra o casal.

O atual namorado tentou defender a companheira, mas acabou atingido por dois golpes de faca no peito. Durante a ação, o suspeito também teria chutado a barriga da mulher, mesmo sabendo que ela está grávida de sete meses.

Antes de fugir, o agressor ainda perfurou a mochila do namorado da vítima, que continha documentos, cartões e roupas. A mulher acredita que a motivação do ataque tenha sido o fato de o ex-companheiro tê-la visto circulando pelo bairro com o atual namorado.

O homem ferido foi transferido para o Hospital Regional de Betim. Já a gestante apresentava lesões superficiais e recusou atendimento médico.

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A perícia da Polícia Civil foi acionada e compareceu à residência para realizar os levantamentos. Até o momento, o suspeito não foi localizado e segue sendo procurado pela polícia.