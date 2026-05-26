PRISÃO NO NORTE DE MINAS

Suspeito de jogar ex do Rola-Moça tinha diversas facas no carro

Silvanildo Amâncio de Araújo, de 52 anos, foi preso nesta terça-feira (26/5), em Várzea da Palma, no Norte de Minas Gerais

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
26/05/2026 17:50 - atualizado em 26/05/2026 18:00

Suspeito foi preso no Norte de Minas depois de viajar durante a noite e dormir no próprio carro. Polícia encontrou diversas facas no veículo
Suspeito foi preso no Norte de Minas depois de viajar durante a noite e dormir no próprio carro. Polícia encontrou diversas facas no veículo crédito: PMMG/Divulgação

O suspeito de jogar a ex-companheira do alto do Serra do Rola-Moça, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi preso nesta terça-feira (26/5) com diversas facas. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a prisão do homem, de 52 anos, ocorreu em Várzea da Palma, no Norte de Minas. Além de facas e um canivete, usado para ameaçar Ana Cláudia da Silva Souza, havia diversas roupas dentro do caro dele.

De acordo com a polícia, Ana Cláudia, que trabalha como diarista, seguia para o serviço nessa segunda-feira (25/5) quando foi interceptada pelo suspeito, Silvanildo Amâncio de Araújo. Ele afirmou aos militares que a mulher entrou espontaneamente no carro dele. Em seguida, ele a levou até a região do Rola-Moça, onde passou a ameaçá-la com um canivete. Ele a obrigou a caminhar até a beira do precipício, onde foi empurrada. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), ela caiu cerca de 50 metros.

Conforme relatado pelo suspeito, depois de jogá-la, ele percebeu que a vítima ainda estava viva e se movimentando. Disse ainda que tentou descer o barranco para ajudá-la, porém desistiu devido à vegetação densa e às dificuldades do terreno, que lhe causaram diversos arranhões nas pernas. Ele então abandonou a vítima no local e fugiu.

Após o crime, Silvanildo se deslocou para o interior do estado, passou por Várzea da Palma e seguiu até a cidade de Corinto, também no Norte do estado, onde dormiu dentro do próprio carro. Na manhã desta terça-feira, retornou a Várzea da Palma, município onde não possui familiares, conhecidos ou local de hospedagem.

Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso-Alexandre Guzanshe/EM/DA Press
Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Alexandre Guzanshe/EM/DA Press
Militares localizaram o carro do suspeito estacionado às margens da rodovia MGC-496 durante ronda policial. Segundo a PM, ele foi monitorado visualmente enquanto caminhava pela via e foi abordado. Ele não resistiu, confirmou sua identidade e confessou a autoria do crime.

Os policiais encontraram várias facas, o canivete utilizado para ameaçar a vítima, roupas e um celular embalado em papel alumínio — prática frequentemente utilizada por criminosos na tentativa de dificultar rastreamentos via GPS. De acordo com a PM, isso indica que ele tenha prometido o crime.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil (PC) e as forças de segurança seguem atuando nos desdobramentos da ocorrência e no apoio às ações relacionadas ao resgate e atendimento da vítima.

Ana Cláudia Silva de Souza, é natural de Janaúba, no Norte de Minas. Ela deixou a cidade e passou a morar em Belo Horizonte, onde conheceu o ex-companheiro, natural da Bahia.

O que aconteceu?

De acordo com o boletim de ocorrência, o desaparecimento começou a ser investigado depois que a filha da vítima acionou a polícia ao perceber que Ana Cláudia não havia retornado para casa ontem. Por volta das 7h15, a mãe enviou uma mensagem informando que havia deixado a filha de 9 anos na Escola Estadual Olívia Pinto, como fazia diariamente, antes de seguir para o trabalho, também no Barreiro.

Ainda conforme a mensagem, ela teria visto o ex-companheiro correndo do outro lado da rua e se escondendo. A criança chegou a comentar que aquele era o carro do “papai”, mas disse não conseguir vê-lo dentro do veículo.

A última mensagem enviada pela vítima foi registrada por volta das 8h. Horas depois, às 18h30, a filha recebeu uma ligação da patroa de Ana Cláudia informando que ela não havia chegado ao trabalho e também não atendia às ligações.

A jovem acionou o telefone 190 e informou o desaparecimento. Segundo a PMMG, um ex-genro do suspeito contou aos militares que conversou com ele por telefone. Durante a ligação, o homem afirmou que estava com a vítima no Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, próximo ao Bairro Jardim Canadá, e ameaçou jogá-la de um penhasco.

O familiar tentou convencer o suspeito a desistir e pediu a localização exata para ajudá-lo. O homem concordou em informar o local, mas exigiu que ele fosse sozinho.

No entanto, ao chegar ao ponto combinado, o suspeito já não estava mais lá e a vítima não foi encontrada. Câmeras de monitoramento em rodovias registraram o suspeito dirigindo um Chevrolet Onix pela BR-135, em direção ao Norte de Minas. Horas depois, ele foi visto em Corinto (MG), a cerca de 210 quilômetros da capital mineira.

Alta nas buscas

O caso despertou a atenção da população. Segundo o Google Trends, ferramenta que monitora as buscas no Google, o termo "Serra do Rola Moça", local do crime, teve um pico de mais de 1.000% nas pesquisas nesta terça-feira, em Minas Gerais. 

