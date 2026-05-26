Veja momento em que mulher jogada pelo ex na Serra do Rola-Moça é resgatada

Formado em Jornalismo e pós-graduado em Jornalismo e Práticas Contemporâneas, estudou Arte Contemporânea Escola Guignard (UEMG). É repórter fotográfico multimídia dos Diários Associados, que edita os jornais Estado de Minas, o tabloide Aqui e o Portal de

Ana Cláudia Rodrigues da Silva Souza, de 41 anos, foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta terça-feira (26/5), após ser encontrada em uma área de difícil acesso, pendurada numa árvore, da Serra do Rola-Moça, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Imagens divulgadas pelos bombeiros mostram o momento em que a vítima, sequestrada pelo ex-companheiro, é acessada pelas equipes de salvamento e içada com segurança pela aeronave Arcanjo.

Segundo os militares, Ana Cláudia estava consciente, orientada, conseguia conversar com os socorristas e saiu andando após os primeiros atendimentos realizados no local. Ela apresentava escoriações pelo corpo, mas, conforme avaliação inicial da equipe médica, não havia indícios de fraturas.

Homem é preso por sequestrar ex-mulher em ponto de ônibus Divulgação/PMMG o homem foi encontrado desesperado com sinais de agressão Reprodução/PMMG Os investigados estavam armados e carregavam materiais frequentemente utilizados nesse tipo de crime, entre eles pé de cabra, fitas adesivas, combustível, isqueiro e outros objetos Reprodução/PCMG Voltar Próximo

Segundo o tenente Geraldo Silveira, copiloto da aeronave Arcanjo, o Corpo de Bombeiros foi acionado após informações de que uma mulher, vítima de uma possível tentativa de feminicídio, estaria na região do mirante da Serra do Rola-Moça desde a noite anterior.

Equipes terrestres localizaram o ponto onde Ana Cláudia estava antes da chegada do helicóptero. Ele explicou que, após a localização, os operadores aerotáticos realizaram a extração da vítima com segurança.

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O militar afirmou ainda que, na primeira avaliação feita pela equipe médica e de enfermagem a bordo da aeronave, Ana Cláudia estava consciente, orientada, conseguia andar e relatar tudo o que havia acontecido durante o período em que permaneceu na serra com o agressor.

A vítima apresentava escoriações pelo corpo, mas, inicialmente, não havia indícios de fraturas. Após o resgate, a muher foi encaminhada ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, onde passará por exames mais detalhados.

Desaparecimento

Ana Cláudia estava desaparecida desde a manhã dessa segunda-feira (25/5), quando deixou a filha de 9 anos na Escola Estadual Olívia Pinto, como fazia diariamente, antes de seguir para o trabalho na região do Barreiro.

Segundo a Polícia Militar, antes de desaparecer, ela enviou mensagens dizendo ter visto o ex-companheiro escondido próximo à escola. Horas depois, familiares receberam informações de que o homem teria levado Ana Cláudia para a região da Serra do Rola-Moça e ameaçava jogá-la de um penhasco.

O suspeito, Silvanildo Amâncio de Araújo, de 52 anos, foi preso pela Polícia Militar nesta terça-feira (26/5). Conforme relatos repassados à polícia, o ex-genro do homem recebeu uma ligação em que ele afirmava estar com a vítima em um penhasco dentro do parque e ameaçava matá-la.

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As buscas mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros durante toda a terça-feira na região do Mirante Morro dos Veados. Os militares utilizaram drones com tecnologia de detecção térmica para tentar localizar a vítima. O caso será investigado pela Polícia Civil.