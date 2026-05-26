Mulher sequestrada e jogada no Rola-Moça foi agredida várias vezes pelo ex

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Formado em Jornalismo e pós-graduado em Jornalismo e Práticas Contemporâneas, estudou Arte Contemporânea Escola Guignard (UEMG). É repórter fotográfico multimídia dos Diários Associados, que edita os jornais Estado de Minas, o tabloide Aqui e o Portal de

A mulher que foi sequestrada, ameaçada de morte e jogada pelo ex-companheiro na Serra do Rola-Moça foi agredida várias vezes por ele. De acordo com uma prima de Ana Cláudia da Silva Souza, apesar de ter sido encontrada consciente e orientada pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), ela está bastante machucada nas costas e no rosto.

Ainda de acordo com a familiar, que preferiu não ser identificada, Silvanildo Amâncio de Araújo, de 52 anos, bateu nela repetidas vezes enquanto se direcionava para a Serra do Rola-Moça, em Nova Lima (MG), na Grande BH. A vítima relatou à família que, a cada agressão, o suspeito dizia "Aqui você não está pronta para morrer", e andava mais um pouco com ela.

Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Alexandre Guzanshe/EM/DA Press Mulher sequestrada pelo ex-companheiro é resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) Alexandre Guzanshe/EM/DA Press Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Alexandre Guzanshe/EM/DA Press Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Alexandre Guzanshe/EM/DA Press Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Alexandre Guzanshe/EM/DA Press Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Alexandre Guzanshe/EM/DA Press Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Alexandre Guzanshe/EM/DA Press Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Alexandre Guzanshe/EM/DA Press Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Alexandre Guzanshe/EM/DA Press Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Alexandre Guzanshe/EM/DA Press Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Alexandre Guzanshe/EM/DA Press Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Alexandre Guzanshe/EM/DA Press Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Alexandre Guzanshe/EM/DA Press Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Alexandre Guzanshe/EM/DA Press Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Alexandre Guzanshe/EM/DA Press Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Alexandre Guzanshe/EM/DA Press Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Alexandre Guzanshe/EM/DA Press Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Alexandre Guzanshe/EM/DA Press Voltar Próximo

As agressões continuaram por bastante tempo até que o suspeito a jogasse de um penhasco. Ela rolou e caiu de uma altura de cerca de 40 metros, até que conseguiu se agarrar e ficar pendurada em uma árvore. No entanto, passou toda a noite com medo de ser encontrada pelo ex.

A prima de Ana Cláudia disse ainda que a vítima passou muito frio e sede ao longo da noite, mas ficou firme até ser resgatada nesta terça-feira (26/5). De acordo com o tenente Geraldo Silveira, piloto do helicóptero Arcanjo, ela foi encontrada bem, mas com escoriações.

“Essa vítima está recebendo os primeiros cuidados. A princípio, a gente descartou qualquer tipo de fratura. Nós vamos encaminhar essa vítima ao Hospital João XXIII para receber todo o aparato necessário, para descartar, de fato, essas possíveis fraturas”, disse Silveira.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima está consciente, orientada e consegue se comunicar. Os militares informaram que Ana Cláudia foi localizada em uma região de mata de difícil acesso, o que exigiu uma operação especializada para aproximação e retirada segura. A aeronave Arcanjo foi mobilizada com equipe médica para auxiliar na operação e realizar o transporte da mulher para uma unidade hospitalar.

Imagens feitas pela PMMG mostram o momento do resgate, em que ela segura uma árvore para não cair do penhasco. Já o suspeito de sequestrá-la e ameaçá-la de morte, de 52 anos, por não admitir o término do relacionamento, foi preso no início da tarde desta terça-feira (26/5), no Bairro Pindorama, na Região Noroeste de Belo Horizonte.

O que aconteceu?

De acordo com o boletim de ocorrência, o desaparecimento começou a ser investigado depois que a filha da vítima acionou a polícia ao perceber que Ana Cláudia não havia retornado para casa. Por volta das 7h15, a mãe enviou uma mensagem informando que havia deixado a filha de 9 anos na Escola Estadual Olívia Pinto, como fazia diariamente, antes de seguir para o trabalho, também no Barreiro.

Ainda conforme a mensagem, ela teria visto o ex-companheiro correndo do outro lado da rua e se escondendo. A criança chegou a comentar que aquele era o carro do “papai”, mas disse não conseguir vê-lo dentro do veículo. A última mensagem enviada pela vítima foi registrada por volta das 8h. Horas depois, às 18h30, a filha recebeu uma ligação da patroa de Ana Cláudia informando que ela não havia chegado ao trabalho e também não atendia às ligações.

A jovem acionou o telefone 190 e informou o desaparecimento. Segundo a PMMG, um ex-genro do suspeito contou aos militares que conversou com ele por telefone. Durante a ligação, o homem afirmou que estava com a vítima no Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, próximo ao Bairro Jardim Canadá, e ameaçou jogá-la de um penhasco.

O familiar tentou convencer o suspeito a desistir e pediu a localização exata para ajudá-lo. O homem concordou em informar o local, mas exigiu que ele fosse sozinho.

No entanto, ao chegar ao ponto combinado, o suspeito já não estava mais lá e a vítima não foi encontrada. Câmeras de monitoramento em rodovias registraram o suspeito dirigindo um Chevrolet Onix pela BR-135, em direção ao Norte de Minas. Horas depois, ele foi visto em Corinto (MG), a cerca de 210 quilômetros da capital mineira.

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Ana Cláudia Silva de Souza, é natural de Janaúba, no Norte de Minas. Ela deixou a cidade e passou a morar em Belo Horizonte, onde conheceu o ex-companheiro. Ele é suspeito de sequestrá-la por não aceitar o fim do relacionamento. O ex-companheiro da vítima é natural da Bahia e a suspeita inicial é que ele poderia ter fugido para a casa dos pais, no estado vizinho.