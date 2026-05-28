Ataque a faca em estação de trem na Suíça foi 'ato terrorista', diz funcionário de segurança

Um ataque com faca executado por um homem que, segundo relatos, gritou "Allah Akbar" ("Deus é o maior") e feriu três pessoas em uma estação de trem na Suíça nesta quinta-feira (28) foi um "ato terrorista", afirmou um funcionário regional de segurança.

"Estou classificando isso, de forma excepcional, como um ataque terrorista", declarou a jornalistas Mario Fehr, responsável pela segurança do cantão suíço de Zurique.

Por sua vez, o comandante de polícia Marius Weyermann afirmou que, "pela cena, fica claro que o motivo desse ato deve ser buscado no âmbito da radicalização e do extremismo".

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