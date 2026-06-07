Em clima de copa, voluntários se reúnem para pintar rua próxima a UFMG

“Hoje, o meu personagem da sema­na é uma das potências do futebol brasileiro. Refiro-me ao torcedor. Parece um pobre-diabo, indefeso e desarmado. Ilusão. Na verdade, a torcida pode salvar ou liquidar um time. É o craque que lida com a bola e a chuta. Mas acreditem: — o tor­cedor está por trás, dispondo”, destaca o jornalista Nelson Rodrigues na crônica “Narciso às avessas, que cospe na própria imagem”.

Em épocas de Copa do Mundo, o brasileiro se sobressai. Bandeirolas são erguidas, grafites estampam as ruas e paredes de diferentes pontos das cidades. Essa tradição em mundiais de seleções foi colocada em prática por estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) no entorno do campus. Os alunos pintaram neste domingo (7/6) a Rua João Fernandes, no Bairro Liberdade, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, próximo à portaria da Antônio Carlos, com desenhos de incentivo à seleção canarinho.

A proposta partiu da jornalista e estudante de história da UFMG, Geovana Azevedo, de 23 anos, em diálogo com a colega de quarto e estudante de Relações Econômicas, Clara Florentino, de 18. Ambas pensaram que seria interessante decorar o condomínio e pintar a rua com representações que remetessem à seleção brasileira na Copa do Mundo deste ano.

“Viemos pelo entretenimento”, conta Giovana com sorriso no rosto. “Sou de uma cidade do interior e lá é muito comum pintar a rua. Quando vim para Belo Horizonte, senti falta dessa tradição.”

Voluntários se reuniram neste domingo (7/6) para pintar rua perto da UFMG Redes Sociais / Reprodução

Para fazer a ideia sair do papel, ela entrou em contato com os comércios e condomínios do bairro. Alguns empreendimentos apostaram no projeto, como o Bar Calouros - um reduto dos universitários, que forneceu os materiais. Com eles, os voluntários pincelaram escudos da seleção, camisetas de jogadores convocados e representações da taça do mundial. Tudo ao som de músicas tradicionais brasileiras ou de sucessos da Shakira, que embalaram outras edições dos torneios de seleções.

“Ver essa união de pessoas para um evento que acontece de quatro em quatro anos, sendo um espetáculo que une as pessoas, é legal pra caramba! Reunir amigos para pintar a rua é uma parada divertida. Eu estou me divertindo horrores!”, enfatiza a jornalista, que se diz esperançosa com a conquista do hexa da seleção canarinha.

Céu limpo e azul

Mesmo interditando uma parte da via, motoristas passavam e incentivavam os pintores com gritos entusiasmados. Em mais de uma ocasião, buzinas e saudações como “Vai brasil!”, reforçaram a união antes da copa.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) flexibilizou as regras para incentivar a pintura das ruas da capital. Segundo o município, não será mais necessário solicitar autorização para realizar pinturas e decorações temáticas em espaços públicos, desde que sejam respeitadas as regras gerais estabelecidas. Mais de 100 pedidos foram feitos na última semana.

Domingo movimentado

A rua no Bairro Liberdade não foi a única da Região da Pampulha pintada por torcedores. Algumas quadras de distância, na Rua Professor Nelson de Sena, no Bairro Aeroporto, a parede foi pintada por condôminos do Edifício Palermo. Começaram os rascunhos pela manhã e encerraram os trabalhos no início da tarde deste domingo (7/6).

O projeto para desenhar essa alameda partiu de conversas internas entre moradores do prédio. A palavra foi passada de um para outro, o que resultou no quórum de torcedores. “A ideia é levar esse otimismo. Não importa se ganhar ou não, importa que reunimos todos para tirar essa ideia do papel”, enfatiza o mestrando de filosofia da UFMG Henrique Boldrini, de 25, que está otimista com a conquista do hexa.

Moradores do edifício pintaram as ruas e se mostraram otimistas com a possibilidade de conquista do hexa Rafael Silva/EM/DA. Press

Outras localidades

Ainda em Belo Horizonte, na Rua Juramento nº 202, no Bairro Pompéia, na Região Leste, a parede foi pintada por residentes e visitantes que se reuniram para confraternizar. O movimento para o desenvolvimento dos designs na alameda foi puxado pelo bar Juramento, que incentivou a participação popular na véspera do amistoso entre Brasil e Egito nesse sábado (6/6).

Já em Pouso Alegre, no Sul de Minas, uma rua do Bairro América destacou-se nas redes sociais pela grande quantidade de desenhos. Com muitas referências aos mundiais conquistados e a ídolos históricos da seleção, as imagens chegaram à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que republicou as imagens no perfil oficial da entidade.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima