Copa do Mundo: polícia apreende 200 mil figurinhas e camisas falsas

Agentes da Polícia Civil interceptaram uma carga de 200 mil figurinhas falsas do álbum da Copa do Mundo e uniformes irregulares da Seleção Brasileira em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. O flagrante ocorreu durante a inspeção de um ônibus que circulava pela cidade da Baixada Fluminense.

Até o momento, não houve prisões relacionadas ao caso. O material ilegal, que estava escondido no compartimento de bagagens do coletivo, foi recolhido pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial e deverá ser totalmente destruído.

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Após a apreensão, a PC trabalha para rastrear os centros de fabricação e os locais de distribuição que receberiam a mercadoria. A polícia tenta agora identificar os responsáveis pela produção e venda dos itens falsificados.