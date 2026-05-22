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PIRATARIA NO MUNDIAL

Copa do Mundo: polícia apreende 200 mil figurinhas e camisas falsas

Material falsificado estava escondido no compartimento de bagagem de um ônibus e seria distribuído; PC busca fabricantes e vendedores

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Cyro Neves - Tupi FM
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Cyro Neves - Tupi FM
Repórter
22/05/2026 08:43

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Mais de 200 mil figurinhas falsas da Copa do Mundo foram apreendidas no Rio de Janeiro
Apreensão do material falsificado ocorreu em Nova Iguaçu, cidade da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro crédito: Polícia Civil

Agentes da Polícia Civil interceptaram uma carga de 200 mil figurinhas falsas do álbum da Copa do Mundo e uniformes irregulares da Seleção Brasileira em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. O flagrante ocorreu durante a inspeção de um ônibus que circulava pela cidade da Baixada Fluminense.

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Até o momento, não houve prisões relacionadas ao caso. O material ilegal, que estava escondido no compartimento de bagagens do coletivo, foi recolhido pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial e deverá ser totalmente destruído.

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Após a apreensão, a PC trabalha para rastrear os centros de fabricação e os locais de distribuição que receberiam a mercadoria. A polícia tenta agora identificar os responsáveis pela produção e venda dos itens falsificados.

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