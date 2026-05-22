Copa do Mundo: polícia apreende 200 mil figurinhas e camisas falsas
Material falsificado estava escondido no compartimento de bagagem de um ônibus e seria distribuído; PC busca fabricantes e vendedores
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Agentes da Polícia Civil interceptaram uma carga de 200 mil figurinhas falsas do álbum da Copa do Mundo e uniformes irregulares da Seleção Brasileira em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. O flagrante ocorreu durante a inspeção de um ônibus que circulava pela cidade da Baixada Fluminense.
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Até o momento, não houve prisões relacionadas ao caso. O material ilegal, que estava escondido no compartimento de bagagens do coletivo, foi recolhido pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial e deverá ser totalmente destruído.
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Após a apreensão, a PC trabalha para rastrear os centros de fabricação e os locais de distribuição que receberiam a mercadoria. A polícia tenta agora identificar os responsáveis pela produção e venda dos itens falsificados.