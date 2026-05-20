7 petiscos fáceis e rápidos para fazer em casa para a Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo 2026 começa em 11 de junho e, com ela, a tradição de reunir amigos e família para torcer pela seleção. Para garantir que ninguém perca um lance importante na cozinha, a solução é apostar em petiscos fáceis e rápidos, que mantêm a energia da torcida em alta sem exigir horas de preparo.

Pensando nisso, separamos uma lista com opções que ficam prontas em menos de 30 minutos e agradam a todos os paladares. São receitas práticas que usam ingredientes simples e permitem que o anfitrião também aproveite cada momento das partidas.

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Bruschetta de tomate e manjericão: um clássico italiano que não tem erro. Basta fatiar um pão italiano, regar com azeite e levar ao forno até dourar. Enquanto isso, pique tomates maduros, misture com folhas de manjericão, alho picado, sal e mais azeite. Depois, é só cobrir as torradas com a mistura e servir.

Guacamole com nachos: um preparo rápido e que sempre faz sucesso. Amasse abacates maduros com um garfo, adicione suco de limão, tomate picado sem sementes, cebola roxa, coentro e uma pitada de sal. Sirva imediatamente com um pacote de nachos ou tortilhas de milho.

Espetinhos caprese: para quem busca algo leve, refrescante e que não precisa ir ao fogo. Em palitos de churrasco, intercale tomates cereja, muçarela de búfala em bolinhas e folhas de manjericão fresco. Finalize com um fio de azeite e pimenta do reino moída na hora.

Enroladinho de salsicha: use massa folhada comprada pronta para facilitar o processo. Corte a massa em tiras, enrole em mini salsichas, pincele com gema de ovo e leve para assar em forno preaquecido até a massa ficar dourada e crocante.

Linguiça calabresa acebolada: o petisco de boteco que combina perfeitamente com o clima dos jogos. Fatie uma linguiça calabresa e frite em uma frigideira quente. Quando estiver dourada, adicione cebola em rodelas e deixe cozinhar até ficarem macias. Um toque de cachaça para flambar dá um sabor especial.

Mini pizza de pão sírio: uma alternativa versátil e muito veloz. Use discos de pão sírio ou rap10 como base. Espalhe uma camada de molho de tomate, cubra com queijo muçarela e os recheios de sua preferência, como calabresa, azeitona ou milho. Leve ao forno ou à airfryer por poucos minutos, apenas para o queijo derreter.

Patê de atum rápido: uma opção econômica e que pode ser preparada com antecedência. Misture uma lata de atum escorrido com maionese, cebola bem picada, cheiro-verde e uma pitada de sal. Fica ótimo servido com torradas, biscoitos salgados ou palitos de cenoura e pepino. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.