Homem cai no rio Arrudas e sofre traumatismo craniano

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um homem caiu dentro do rio Arrudas, na avenida Tereza Cristina, altura do número 460, no Bairro Carlos Prates, Região Noroeste de Belo Horizonte, na tarde deste domingo (14/6). A queda aconteceu próximo do viaduto Itamar Franco.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), um transeunte percebeu a vítima gritando com aparente sangramento e acionou os militares.

Foram necessárias duas guarnições para atender a ocorrência. Os bombeiros montaram uma rota de rapel para chegar até o homem que foi imobilizado e içado até a avenida Tereza Cristina. A vítima apresentava traumatismo cranioencefálico e suspeita de fratura nos braços e pernas.

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O homem foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para atendimento hospitalar.