Balão com 12 passageiros pousa em lote e assusta moradores de Itabirito

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Um vídeo que mostra um balão de ar quente pousando próximo a residências no Bairro Cruz do Munu, em Itabirito, na Região Central de Minas Gerais, repercutiu nas redes sociais neste domingo (14/6). Doze pessoas estavam a bordo em uma comemoração de aniversário e noivado e precisaram realizar um pouso em local diferente do inicialmente previsto.

O voo, operado pela empresa Trem que Voa Balonismo, tinha como ponto de partida e chegada o município de Brumadinho. No entanto, de acordo com o piloto responsável pela operação, Rodrigo Barrotte, as condições do vento levaram a aeronave até Itabirito.

Inicialmente, mensagens compartilhadas em grupos de redes sociais informavam que o balão havia caído com oito ocupantes. A informação foi posteriormente desmentida pela empresa. "Foi tudo normal. As pessoas se assustaram porque não conhecem o balonismo", afirmou Barrote.

Conforme apurado pelo Portal Sou Notícia, de Itabirito, equipes de resgate da região não chegaram a ser acionadas para atender a ocorrência. Moradores relataram que houve uma tentativa de contato com o Corpo de Bombeiros, mas o pouso já havia sido concluído quando o chamado foi realizado.

O caso deve ser apurado para esclarecer as circunstâncias do voo e verificar o cumprimento das normas de segurança aplicáveis à atividade. "Apesar de não haver registro de vítimas, a ocorrência deve passar por apuração para esclarecer as circunstâncias do voo e verificar o cumprimento das normas de segurança aplicáveis à atividade", informou o portal.

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O vereador de Itabirito Anderson Martins (PL) também se manifestou sobre o caso. "Precisa ser investigado. Qual era a previsão do tempo? Se houve um pouso em condições que colocaram vidas em risco, isso precisa ser apurado com responsabilidade. Na minha opinião, aquele local não era adequado para o pouso de um balão com 15 pessoas a bordo", escreveu.