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Arraiás tomam conta de BH neste fim de semana; veja a programação

Dos arraiais de bairro às grandes festas, a capital mineira terá programação junina para todos os gostos e bolsos

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
19/06/2026 18:57 - atualizado em 19/06/2026 18:57

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No Brasil, a pipoca também ocupa um lugar especial em eventos culturais e festividades. Durante as festas juninas, por exemplo, ela é tão tradicional quanto as bandeirinhas e as fogueiras, reforçando seu vínculo com celebrações populares.
No Brasil, a pipoca também ocupa um lugar especial em eventos culturais e festividades. Durante as festas juninas, por exemplo, ela é tão tradicional quanto as bandeirinhas e as fogueiras, reforçando seu vínculo com celebrações populares crédito: Divulgação

A temporada de arraiás já está a todo vapor em Belo Horizonte, com as bandeirinhas colorindo ruas e praças, o cheiro de canjica e milho cozido no ar e o som do forró embalando um dos períodos mais tradicionais e aguardados do ano. E para quem ainda procura um arraial para chamar de seu, não faltam opções. Neste fim de semana, festas juninas movimentam todas as regiões da cidade, reunindo quadrilhas, shows, comidas típicas e atrações para toda a família.

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Confira a programação e escolha onde fazer seu próximo balancê

Sexta-feira (19/6)

18h

  • Festa Junina do Santuário da Saúde e da Paz | Igreja Padre Eustáquio - R. Padre Eustáquio, 2.405 - Padre Eustáquio | Grátis
  • Festa Junina da Escalada | Comunidade São Judas Tadeu - R. Joaquim Anacleto da Conceição, 95 - Teixeira Dias | Grátis

19h

  • Arraiá da Balão | Praça do Primeiro de Maio - R. Américo Martins da Costa, 176 - Providência | Grátis

Sábado (20/6)

8h30

  • Arraiá do Sagradinha | Colégio Sagrada Família - Av. Presidente Carlos Luz, 735 - Caiçaras | R$ 30 (Sympla)

9h

  • Arraiá do Doró | Colégio Santa Dorotéia - R. Chicago, 240 – Sion | R$ 15 (Sympla)

9h30

  • Arraiá dos 90 Anos | Colégio São José Escolápias - R. Bueno Brandão, 151 – Floresta | R$ 18 (Sympla)

10h

  • Festival Origens Gastronômicas | Aeroporto da Pampulha - Praça Bagatelle, 204 - São Luiz | Grátis
  • Na Cidade Junina | Mirante Beagá - R. Henriqueto Cardinali, 460 - Olhos D'Água | Entrada gratuita até as 15h (Sympla)

11h

  • Arraiá do Miguelito | Comi Centro de Acolhida Betânia - R. Cipriano de Carvalho, 574 - Cinquentenário | R$ 30 (Sympla)
  • Arraiá do CCBB | CCBB - Praça da Liberdade, 450 - Funcionários | Grátis
  • Aniversário Junino CCVSR | Centro Cultural Vila Santa Rita - R. Ana Rafael dos Santos, 149- Vila Santa Rita | Grátis

13h

  • Arraiá da HUB - Navegando pelo Velho Chico | Escola HUB Pampulha - Alameda dos Jacarandás, 1.315 - São Luiz | R$ 30 (Sympla)
  • Arraiá CIMAS | Point Barreiro - Praça Modestino de Sales Barbosa, Barreiro | R$ 10 (Sympla)
  • Arraial do Sesc Santa Quitéria | Sesc Santa Quitéria - R. Santa Quitéria, 566 - Carlos Prates | R$ 10 (Sympla)
  • Arraiá do Vila de Fátima | Centro Cultural Vila de Fátima - R. São Miguel Arcanjo, 215 - Nossa Senhora de Fátima | Grátis

14h

  • Arraiá do Dom Bosco | Paróquia Dom Bosco - Av. Ivaí, 1.283 - Dom Bosco | R$ 7 na Secretaria Paroquial
  • Arraiá do Terezinha e da Casa Duca | Casa Duca - Av. Flávio dos Santos, 434 – Floresta | R$ 14 (Sympla)
  • Festa de São João | Parque de Exposição da Gameleira - Av. Amazonas, 6020 – Gameleira | R$ 30 (Sympla)
  • Arraiá do Centro Cultural Venda Nova | Centro Cultural Venda Nova - R. José Ferreira dos Santos, 184 - Jardim dos Comerciários | Grátis

15h

  • Arraiá do Piranhas | Badalo - Praça Duque de Caxias, 322 - Santa Tereza | R$ 35 (Sympla)

15h30

  • Arraiá São Miguel | R. Ildefonso Alvim, 531 - Nova Floresta | R$ 20 (Sympla)
  • Transa Junina | Casa Sapucaí - R. Sapucaí, 303 Floresta | R$ 20 (Sympla)

16h

  • Forróda | Praça Comendador Negrão de Lima – Floresta | Grátis
  • Arraiá da ACM | R. Tietê, 292 - Caiçara | R$ 20 na portaria
  • Arraia do 107 GEVIT | Quinta Arte - Av. Sinfrônio Brochado, 1.053 - Barreiro | R$ 8 (Sympla)
  • Brasa Arraiá | Brasa Cultural - Av. Barbacena, 1.018 (andar L) - Santo Agostinho | R$ 10 (Sympla)
  • Festa Junina do Santuário da Saúde e da Paz | Igreja do Padre Eustáquio - R. Padre Eustáquio, 2.405, Padre Eustáquio | Grátis
  • Arraiá da Usina | Centro Cultural Usina de Cultura - R. Dom Cabral, 765 – Ipiranga | Grátis
  • Arraiá do Cura | Basílica do Santo Cura d'Ars - R. Safira, 472 – Prado | Grátis

16h20

  • 3ª Festa Junina Jamaicana do Bonfim | Quintal dos Devaneios - R. Ibiá, 254 - Santo André | R$ 30 (Sympla)

16h30

  • Festa Junina + Aniversário CC Urucuia | Centro Cultural Urucuia - R. W3, 500 – Urucuia | Grátis

17h

  • Arraiasp | Academia de Polícia Militar - R. Diabase, 320 – Prado | R$ 85 (Sympla)
  • Furduncinho Junino | Recanto Buri - Av. Professor Mário Werneck, 515 – Buritis | R$ 20 (Sympla)

18h

  • 2° Arraiá do Madona | Praça do Madona — R. Antônio Giarola, 59, Céu Azul | Grátis
  • Arraiá da Street | Chopperia Street - Av. Afonso Vaz de Melo, 1.285 - Barreiro | Entrada gratuita até as 20h (Sympla)
  • O Arraiá do Guanabara | Centro Cultural Jardim Guanabara - R. João Álvares Cabral, 277 - Jardim Guanabara | Grátis
  • Arraiá da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré | Paróquia Nossa Senhora de Nazaré - R. Carmésia, 540 - Santa Inês | Grátis

19h

  • Arraiá da Conceição | Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição dos Pobres - R. Além Paraíba, 152 – Lagoinha | Grátis
  • O Grande Arraiá da Bliss | Teatro SESIMINAS - R. Padre Marinho, 60 - Santa Efigênia | R$ 50 (Sympla)
  • Arraiá da Balão | Praça do Primeiro de Maio - R. Américo Martins da Costa, 176 - Providência | Grátis

19h30

  • Arraiá Caipira | Caipira Xique Restaurante - R. Francisco Bretas Bering, 324 – Copacabana | R$ 329 (Sympla)

21h

  • Festa Junina da Rust | Rust Music Bar - Av. Professor Mário Werneck, 50 – Estoril | Entrada gratuita até 22 (Sympla)

22h

  • Arraiá do Sambatório Geral | Casa Floreana - Av. do Contorno, 3.293 - Santa Efigênia | R$ 40 (Sympla)
  • Arraialto | Espaço Meet - Av. Raja Gabáglia, 2.671 - São Bento | R$ 55 (Sympla)

Domingo (21/6)

10h

  • Festival Origens Gastronômicas | Aeroporto da Pampulha - Praça Bagatelle, 204 - São Luiz | Grátis

11h

  • Arraiá do CCBB | CCBB - Praça da Liberdade, 450 - Funcionários | Grátis
  • São João da Savassi | Praça Diogo de Vasconcelos, Savassi | Grátis (Sympla)

12h

  • Arraiá da Rainha | Paróquia Nossa Senhora Rainha - R. Modesto Carvalho de Araújo, 227 – Belvedere | Grátis

12h30

  • Marraiá vol. 1 | Casa Marruá - R. Alumínio, 179 – Serra | R$ 15 (Sympla)

16h

  • Arraiá Forró do Jângal - Trio Classe A | Jângal - R. Outono, 523 – Cruzeiro | R$ 15 (Sympla)
  • Festa Junina do Santuário da Saúde e da Paz | Igreja Padre Eustáquio - R. Padre Eustáquio, 2.405 -Padre Eustaquio | Grátis

19h

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  • Arraiá da Balão | Praça do Primeiro de Maio - R. Américo Martins da Costa, 176 - Providência | Grátis

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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