Arraiás tomam conta de BH neste fim de semana; veja a programação

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

A temporada de arraiás já está a todo vapor em Belo Horizonte, com as bandeirinhas colorindo ruas e praças, o cheiro de canjica e milho cozido no ar e o som do forró embalando um dos períodos mais tradicionais e aguardados do ano. E para quem ainda procura um arraial para chamar de seu, não faltam opções. Neste fim de semana, festas juninas movimentam todas as regiões da cidade, reunindo quadrilhas, shows, comidas típicas e atrações para toda a família.

Confira a programação e escolha onde fazer seu próximo balancê

Sexta-feira (19/6)

18h

Festa Junina do Santuário da Saúde e da Paz | Igreja Padre Eustáquio - R. Padre Eustáquio, 2.405 - Padre Eustáquio | Grátis

| Igreja Padre Eustáquio - R. Padre Eustáquio, 2.405 - Padre Eustáquio | Grátis Festa Junina da Escalada | Comunidade São Judas Tadeu - R. Joaquim Anacleto da Conceição, 95 - Teixeira Dias | Grátis

19h

Arraiá da Balão | Praça do Primeiro de Maio - R. Américo Martins da Costa, 176 - Providência | Grátis

Sábado (20/6)

8h30

Arraiá do Sagradinha | Colégio Sagrada Família - Av. Presidente Carlos Luz, 735 - Caiçaras | R$ 30 (Sympla)

9h

Arraiá do Doró | Colégio Santa Dorotéia - R. Chicago, 240 – Sion | R$ 15 (Sympla)

9h30

Arraiá dos 90 Anos | Colégio São José Escolápias - R. Bueno Brandão, 151 – Floresta | R$ 18 (Sympla)

10h

Festival Origens Gastronômicas | Aeroporto da Pampulha - Praça Bagatelle, 204 - São Luiz | Grátis

| Aeroporto da Pampulha - Praça Bagatelle, 204 - São Luiz | Grátis Na Cidade Junina | Mirante Beagá - R. Henriqueto Cardinali, 460 - Olhos D'Água | Entrada gratuita até as 15h (Sympla)

11h

Arraiá do Miguelito | Comi Centro de Acolhida Betânia - R. Cipriano de Carvalho, 574 - Cinquentenário | R$ 30 ( Sympla )

| Comi Centro de Acolhida Betânia - R. Cipriano de Carvalho, 574 - Cinquentenário | R$ 30 ( ) Arraiá do CCBB | CCBB - Praça da Liberdade, 450 - Funcionários | Grátis

| CCBB - Praça da Liberdade, 450 - Funcionários | Grátis Aniversário Junino CCVSR | Centro Cultural Vila Santa Rita - R. Ana Rafael dos Santos, 149- Vila Santa Rita | Grátis

13h

Arraiá da HUB - Navegando pelo Velho Chico | Escola HUB Pampulha - Alameda dos Jacarandás, 1.315 - São Luiz | R$ 30 ( Sympla )

- Navegando pelo Velho Chico | Escola HUB Pampulha - Alameda dos Jacarandás, 1.315 - São Luiz | R$ 30 ( ) Arraiá CIMAS | Point Barreiro - Praça Modestino de Sales Barbosa, Barreiro | R$ 10 ( Sympla )

| Point Barreiro - Praça Modestino de Sales Barbosa, Barreiro | R$ 10 ( ) Arraial do Sesc Santa Quitéria | Sesc Santa Quitéria - R. Santa Quitéria, 566 - Carlos Prates | R$ 10 ( Sympla )

| Sesc Santa Quitéria - R. Santa Quitéria, 566 - Carlos Prates | R$ 10 ( ) Arraiá do Vila de Fátima | Centro Cultural Vila de Fátima - R. São Miguel Arcanjo, 215 - Nossa Senhora de Fátima | Grátis

14h

Arraiá do Dom Bosco | Paróquia Dom Bosco - Av. Ivaí, 1.283 - Dom Bosco | R$ 7 na Secretaria Paroquial

| Paróquia Dom Bosco - Av. Ivaí, 1.283 - Dom Bosco | R$ 7 na Arraiá do Terezinha e da Casa Duca | Casa Duca - Av. Flávio dos Santos, 434 – Floresta | R$ 14 ( Sympla )

| Casa Duca - Av. Flávio dos Santos, 434 – Floresta | R$ 14 ( ) Festa de São João | Parque de Exposição da Gameleira - Av. Amazonas, 6020 – Gameleira | R$ 30 ( Sympla )

| Parque de Exposição da Gameleira - Av. Amazonas, 6020 – Gameleira | R$ 30 ( ) Arraiá do Centro Cultural Venda Nova | Centro Cultural Venda Nova - R. José Ferreira dos Santos, 184 - Jardim dos Comerciários | Grátis

15h

Arraiá do Piranhas | Badalo - Praça Duque de Caxias, 322 - Santa Tereza | R$ 35 (Sympla)

15h30

Arraiá São Miguel | R. Ildefonso Alvim, 531 - Nova Floresta | R$ 20 ( Sympla )

| R. Ildefonso Alvim, 531 - Nova Floresta | R$ 20 ( ) Transa Junina | Casa Sapucaí - R. Sapucaí, 303 Floresta | R$ 20 (Sympla)

16h

Forróda | Praça Comendador Negrão de Lima – Floresta | Grátis

| Praça Comendador Negrão de Lima – Floresta | Grátis Arraiá da ACM | R. Tietê, 292 - Caiçara | R$ 20 na portaria

| R. Tietê, 292 - Caiçara | R$ 20 na portaria Arraia do 107 GEVIT | Quinta Arte - Av. Sinfrônio Brochado, 1.053 - Barreiro | R$ 8 ( Sympla )

| Quinta Arte - Av. Sinfrônio Brochado, 1.053 - Barreiro | R$ 8 ( ) Brasa Arraiá | Brasa Cultural - Av. Barbacena, 1.018 (andar L) - Santo Agostinho | R$ 10 ( Sympla )

| Brasa Cultural - Av. Barbacena, 1.018 (andar L) - Santo Agostinho | R$ 10 ( ) Festa Junina do Santuário da Saúde e da Paz | Igreja do Padre Eustáquio - R. Padre Eustáquio, 2.405, Padre Eustáquio | Grátis

| Igreja do Padre Eustáquio - R. Padre Eustáquio, 2.405, Padre Eustáquio | Grátis Arraiá da Usina | Centro Cultural Usina de Cultura - R. Dom Cabral, 765 – Ipiranga | Grátis

| Centro Cultural Usina de Cultura - R. Dom Cabral, 765 – Ipiranga | Grátis Arraiá do Cura | Basílica do Santo Cura d'Ars - R. Safira, 472 – Prado | Grátis

16h20

3ª Festa Junina Jamaicana do Bonfim | Quintal dos Devaneios - R. Ibiá, 254 - Santo André | R$ 30 (Sympla)

16h30

Festa Junina + Aniversário CC Urucuia | Centro Cultural Urucuia - R. W3, 500 – Urucuia | Grátis

17h

Arraiasp | Academia de Polícia Militar - R. Diabase, 320 – Prado | R$ 85 ( Sympla )

| Academia de Polícia Militar - R. Diabase, 320 – Prado | R$ 85 ( ) Furduncinho Junino | Recanto Buri - Av. Professor Mário Werneck, 515 – Buritis | R$ 20 (Sympla)

18h

2° Arraiá do Madona | Praça do Madona — R. Antônio Giarola, 59, Céu Azul | Grátis

| Praça do Madona — R. Antônio Giarola, 59, Céu Azul | Grátis Arraiá da Street | Chopperia Street - Av. Afonso Vaz de Melo, 1.285 - Barreiro | Entrada gratuita até as 20h ( Sympla )

| Chopperia Street - Av. Afonso Vaz de Melo, 1.285 - Barreiro | Entrada gratuita até as 20h ( ) O Arraiá do Guanabara | Centro Cultural Jardim Guanabara - R. João Álvares Cabral, 277 - Jardim Guanabara | Grátis

| Centro Cultural Jardim Guanabara - R. João Álvares Cabral, 277 - Jardim Guanabara | Grátis Arraiá da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré | Paróquia Nossa Senhora de Nazaré - R. Carmésia, 540 - Santa Inês | Grátis

19h

Arraiá da Conceição | Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição dos Pobres - R. Além Paraíba, 152 – Lagoinha | Grátis

| Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição dos Pobres - R. Além Paraíba, 152 – Lagoinha | Grátis O Grande Arraiá da Bliss | Teatro SESIMINAS - R. Padre Marinho, 60 - Santa Efigênia | R$ 50 ( Sympla )

| Teatro SESIMINAS - R. Padre Marinho, 60 - Santa Efigênia | R$ 50 ( ) Arraiá da Balão | Praça do Primeiro de Maio - R. Américo Martins da Costa, 176 - Providência | Grátis

19h30

Arraiá Caipira | Caipira Xique Restaurante - R. Francisco Bretas Bering, 324 – Copacabana | R$ 329 (Sympla)

21h

Festa Junina da Rust | Rust Music Bar - Av. Professor Mário Werneck, 50 – Estoril | Entrada gratuita até 22 (Sympla)

22h

Arraiá do Sambatório Geral | Casa Floreana - Av. do Contorno, 3.293 - Santa Efigênia | R$ 40 ( Sympla )

| Casa Floreana - Av. do Contorno, 3.293 - Santa Efigênia | R$ 40 ( ) Arraialto | Espaço Meet - Av. Raja Gabáglia, 2.671 - São Bento | R$ 55 (Sympla)

Domingo (21/6)

10h

Festival Origens Gastronômicas | Aeroporto da Pampulha - Praça Bagatelle, 204 - São Luiz | Grátis

11h

Arraiá do CCBB | CCBB - Praça da Liberdade, 450 - Funcionários | Grátis

| CCBB - Praça da Liberdade, 450 - Funcionários | Grátis São João da Savassi | Praça Diogo de Vasconcelos, Savassi | Grátis (Sympla)

12h

Arraiá da Rainha | Paróquia Nossa Senhora Rainha - R. Modesto Carvalho de Araújo, 227 – Belvedere | Grátis

12h30

Marraiá vol. 1 | Casa Marruá - R. Alumínio, 179 – Serra | R$ 15 (Sympla)

16h

Arraiá Forró do Jângal - Trio Classe A | Jângal - R. Outono, 523 – Cruzeiro | R$ 15 ( Sympla )

- Trio Classe A | Jângal - R. Outono, 523 – Cruzeiro | R$ 15 ( ) Festa Junina do Santuário da Saúde e da Paz | Igreja Padre Eustáquio - R. Padre Eustáquio, 2.405 -Padre Eustaquio | Grátis

19h

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Arraiá da Balão | Praça do Primeiro de Maio - R. Américo Martins da Costa, 176 - Providência | Grátis

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata