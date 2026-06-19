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CERCO FECHADO

Integrante do Comando Vermelho que estava foragido em Minas é recapturado

Conhecido como "Soldado", Sérgio Cardoso Rodrigues estava foragido desde dezembro de 2025 quando não retornou à unidade prisional

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
19/06/2026 13:49

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Sérgio Cardoso Rodrigues, o 
Sérgio Cardoso Rodrigues, o "Soldado", foi declarado foragido do presídio de Muriaé, na Zona da Mata mineira em 29 de dezembro de 2025 crédito: Divulgação/ Polícia Federal

Foragido da Justiça desde dezembro de 2025, o integrante do Comando Vermelho (CV) Sérgio Cardoso Rodrigues, o "Soldado", foi recapturado durante a Operação Cerco Fechado no Bairro Jardim Alvorada, na região Noroeste de Belo Horizonte, nessa quinta-feira (18/6). "Soldado" ainda tinha mais de 13 anos de pena a cumprir por vários crimes.

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Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MG), Rodrigues havia sido declarado foragido do presídio de Muriaé, na Zona da Mata mineira em 29 de dezembro de 2025. De acordo com as informações oficiais, ele não retornou à unidade prisional dentro do prazo estabelecido após receber o benefício da saída temporária.

As investigações apontaram o paradeiro do suspeito em Belo Horizonte. A partir do levantamento de informações e monitoramento realizado pelas equipes de inteligência, os agentes do Grupo Integrado de Capturas (GICap) conseguiram localizar e capturar o homem no Bairro Jardim Alvorada.

Considerado de alta periculosidade pelas forças de segurança, Rodrigues acumula condenações por extorsão mediante sequestro, roubo a instituição financeira, tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Somadas, as penas ultrapassam 13 anos de prisão em regime fechado.

Além do histórico criminal, Sérgio Rodrigues é apontado como integrante do Comando Vermelho e, segundo informações da Sejusp, mantinha conexões com criminosos envolvidos em grandes roubos a bancos em Minas.

Após ser localizado, ele foi encaminhado à Polícia Federal para os procedimentos legais e, posteriormente, transferido para o Ceresp Gameleira, onde permanece à disposição da Justiça.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos

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