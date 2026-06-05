Foragido faz irmão refém e é preso em operação da PM em BH
Homem, de 36 anos, descumpriu benefício de saída temporária
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Um homem de 36 anos, foragido da Justiça após não retornar ao sistema prisional ao fim da saída temporária, foi preso nessa quinta-feira (4/6) durante uma operação policial. O suspeito manteve o próprio irmão, de 60 anos, refém em uma residência na Vila 31 de Março, na Região Noroeste de Belo Horizonte.
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Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), as equipes realizavam diligências para localizar o homem, que deveria ter retornado ao Presídio Inspetor José Martinho Drummond, em Ribeirão das Neves, no mesmo dia.
Os militares receberam a informação de que o suspeito estava escondido em uma residência. Ao chegarem ao local, os policiais tentaram contato com os moradores, sem sucesso. Durante a investigação, uma mulher informou que seu tio, de 60 anos, estava sendo mantido dentro da residência pelo irmão dele, o foragido. O suspeito estaria armado com uma faca e ameaçando o idoso. O Bope foi acionado para conduzir a negociação.
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Após os trabalhos da equipe especializada, os agentes acessaram o imóvel, libertaram o idoso, que não sofreu ferimentos, e o foragido foi preso. O homem possui passagens anteriores por homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e fuga do sistema prisional.
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Ainda de acordo com a PM, durante o período em que recebeu o benefício da saída temporária, o homem teria permanecido em uma comunidade no Rio de Janeiro. O suspeito foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).