Foragido condenado por crime sexual é preso circulando na Savassi, em BH

Um homem de 54 anos foi preso nessa segunda-feira (15/6) no bairro Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), durante uma ação da Polícia Federal.

Segundo a corporação, havia contra ele um mandado de prisão definitiva expedido pela 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Vespasiano (MG).

A ordem judicial é decorrente de uma condenação pelos crimes previstos nos artigos 214 e 226, inciso II, do Código Penal. A pena deverá ser cumprida em regime fechado.

De acordo com a Polícia Federal, a condenação foi proferida em 2024 e está relacionada a crimes praticados em 2001.

Após levantamentos de inteligência e buscas operacionais, os agentes localizaram o foragido na Savassi e realizaram a prisão. O homem foi encaminhado à autoridade policial competente para os procedimentos legais.

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A ação fez parte da Operação Cerco Fechado, que reúne esforços das forças de segurança para localizar foragidos da Justiça e cumprir mandados judiciais em Minas Gerais.