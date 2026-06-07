Foragida na lista vermelha da Interpol é presa em operação da PMMG

Uma mulher condenada por financiar o tráfico internacional de drogas foi presa na última sexta-feira (5/6) ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, após retornar de Londres, no Reino Unido. A prisão ocorreu durante a Operação Cerco Fechado, uma integração entre a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e a Polícia Federal (PF).

Segundo a PM, um trabalho integrado entre os serviços de inteligência identificou o deslocamento de um alvo relacionado ao tráfico internacional de drogas e à lavagem de dinheiro no Triângulo Mineiro para o continente europeu.

A partir disso, foram realizadas diligências para inclusão do nome da foragida na lista vermelha da Interpol. O mecanismo é utilizado para prender foragidos internacionalmente.

A prisão foi efetuada na última sexta-feira, quando a mulher desembarcou no aeroporto de Guarulhos em voo vindo da cidade de Londres.

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Ainda conforme a corporação, a foragida estava com mandado de prisão definitiva em aberto por condenação a 8 anos e 9 meses pelo crime de financiamento do tráfico internacional de drogas, expedido pela 1ª Vara Criminal e JEF Adjunto de Uberaba (TRF-6). Anteriormente, ela havia sido presa com mais de R$ 256 mil em dinheiro na cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro.