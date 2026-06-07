Assine
overlay
Início Gerais
RIBEIRÃO DAS NEVES

Grande BH: mulher morre após denunciar em vídeo falta de atendimento em UPA

Nas imagens, a vítima caminha pelos corredores mostrando consultórios sem nenhum profissional de saúde

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
07/06/2026 20:30

compartilhe

SIGA
×
MulheMulher bate à porta de consultórios e diz: "Não temos médico"
Mulher bate à porta de consultórios e diz: "Não temos médico" crédito: Reprodução

Uma mulher identificada como Brenda Larissa Maia morreu nesse sábado (6/6) após procurar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Justinópolis, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ela deu entrada no local e registrou em vídeo a demora para ser atendida e a situação precária da estrutura da unidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Nas imagens, Brenda caminha pelos corredores e mostra os consultórios sem médicos, enfermeiros ou qualquer profissional de saúde. “Não temos médico”, diz ela, após abrir as portas de ao menos quatro consultórios.

Leia Mais

Ainda no vídeo, é possível ver as paredes e portas desgastadas e outros pacientes em macas nos corredores, também aguardando atendimento.

Procurada pelo Estado de Minas, a Prefeitura de Ribeirão das Neves lamentou o ocorrido. Em nota, o Executivo informou que a Secretaria Municipal de Saúde irá realizar uma apuração rigorosa do caso, com o levantamento de todas as informações necessárias para o completo esclarecimento das circunstâncias da ocorrência. "Após a apuração, será dado encaminhamento às medidas técnicas e jurídicas cabíveis", disse em comunicado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A reportagem procurou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) para saber se o caso será investigado. Até a publicação desta matéria, a instituição não havia retornado à reportagem.

Tópicos relacionados:

atendimento saude upa

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay