Grande BH: mulher morre após denunciar em vídeo falta de atendimento em UPA

Nas imagens, Brenda caminha pelos corredores e mostra os consultórios sem médicos, enfermeiros ou qualquer profissional de saúde. “Não temos médico”, diz ela, após abrir as portas de ao menos quatro consultórios.

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Uma mulher identificada como Brenda Larissa Maia morreu nesse sábado (6/6) após procurar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Justinópolis, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ela deu entrada no local e registrou em vídeo a demora para ser atendida e a situação precária da estrutura da unidade.

Ainda no vídeo, é possível ver as paredes e portas desgastadas e outros pacientes em macas nos corredores, também aguardando atendimento.

Procurada pelo Estado de Minas, a Prefeitura de Ribeirão das Neves lamentou o ocorrido. Em nota, o Executivo informou que a Secretaria Municipal de Saúde irá realizar uma apuração rigorosa do caso, com o levantamento de todas as informações necessárias para o completo esclarecimento das circunstâncias da ocorrência. "Após a apuração, será dado encaminhamento às medidas técnicas e jurídicas cabíveis", disse em comunicado.

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A reportagem procurou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) para saber se o caso será investigado. Até a publicação desta matéria, a instituição não havia retornado à reportagem.