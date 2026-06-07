Grande BH: mulher morre após denunciar em vídeo falta de atendimento em UPA
Nas imagens, a vítima caminha pelos corredores mostrando consultórios sem nenhum profissional de saúde
compartilheSIGA
Uma mulher identificada como Brenda Larissa Maia morreu nesse sábado (6/6) após procurar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Justinópolis, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ela deu entrada no local e registrou em vídeo a demora para ser atendida e a situação precária da estrutura da unidade.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Nas imagens, Brenda caminha pelos corredores e mostra os consultórios sem médicos, enfermeiros ou qualquer profissional de saúde. “Não temos médico”, diz ela, após abrir as portas de ao menos quatro consultórios.
Ainda no vídeo, é possível ver as paredes e portas desgastadas e outros pacientes em macas nos corredores, também aguardando atendimento.
- Parecia um inferno': morador ajudou a tirar ônibus de garagem em incêndio
- BMW capota, cai em ribanceira e cinco pessoas morrem no Vale do Rio Doce
Procurada pelo Estado de Minas, a Prefeitura de Ribeirão das Neves lamentou o ocorrido. Em nota, o Executivo informou que a Secretaria Municipal de Saúde irá realizar uma apuração rigorosa do caso, com o levantamento de todas as informações necessárias para o completo esclarecimento das circunstâncias da ocorrência. "Após a apuração, será dado encaminhamento às medidas técnicas e jurídicas cabíveis", disse em comunicado.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A reportagem procurou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) para saber se o caso será investigado. Até a publicação desta matéria, a instituição não havia retornado à reportagem.