PRF flagra quase 130 veículos acima da velocidade em menos de duas horas

Quase 130 veículos foram flagrados trafegando acima do limite de velocidade em apenas uma hora e meia de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã deste domingo (7/6), na BR-050, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

A ação foi realizada durante a operação de retorno do feriado prolongado de Corpus Christi e teve como foco o combate ao excesso de velocidade, uma das principais causas de acidentes graves nas rodovias federais.

De acordo com a corporação, alguns dos flagrantes mais preocupantes envolveram veículos trafegando a velocidades próximas de 200km/h, colocando em risco a segurança dos ocupantes e dos demais usuários da rodovia.

Ainda segundo a PRF, dirigir acima da velocidade permitida reduz significativamente o tempo de reação do motorista diante de situações inesperadas, aumenta a distância necessária para frenagem e potencializa a gravidade dos acidentes.

A corporação ressalta também que a energia gerada em colisões em alta velocidade aumenta de forma exponencial, elevando o risco de mortes e ferimentos graves.

As fiscalizações com radares portáteis e estáticos fazem parte das ações preventivas realizadas durante períodos de maior movimentação nas estradas, como feriados prolongados e férias.

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Conforme a PRF, o objetivo principal da operação é conscientizar os motoristas e reduzir o número de acidentes, garantindo mais segurança para quem utiliza as rodovias federais.