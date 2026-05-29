Em 24 horas, PRF apreende mais de 200 canetas emagrecedoras estrangeiras

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um homem, de 43 anos, foi encaminhado a uma delegacia da Polícia Federal, após ser pego conduzindo um veículo com carga de medicamentos para emagrecimento de origem paraguaia, na BR-381, na altura do km 735, em Carmo da Cachoeira, no Sul de Minas. A apreensão ocorreu durante fiscalização de combate ao crime da Polícia Rodoviária Federal (PRF), nessa quinta-feira (28/5). Um dia antes, outro motorista foi preso em flagrante pela mesma corporação, na BR-381, transportando itens semelhantes.

Conforme a PRF, a operação acontecia nas imediações da Praça de Pedágio, quando os policiais deram ordem de parada a uma Van Sprinter de cor branca. Durante a abordagem, os agentes localizaram diversas mercadorias de origem estrangeira, sem a documentação fiscal regular.

Os objetos estavam guardados no bagageiro e em compartimentos internos do veículo. Entre eles havia câmeras de vigilância, perfumes, pilhas, controles remotos, cabos e carregadores de celulares, brinquedos e 24 aparelhos de TV Box, o que configura a prática de descaminho.

Segundo a corporação, ainda foram encontradas 78 ampolas de medicamento para emagrecimento à base de tirzepatida cuja introdução e comercialização são proibidas no território nacional, conforme regulamentação da Anvisa. O transporte da carga configura o crime de contrabando. O medicamento estava em meio às demais mercadorias e armazenado em caixas descaracterizadas, para dificultar a localização durante uma eventual fiscalização.

Segundo apuração da PRF, as mercadorias foram embarcadas em São Paulo, na região do Brás, e teriam como destino a cidade de Ipatinga (MG) no Vale do Rio Doce.

O motorista foi encaminhado, juntamente com o medicamento, para a Polícia Federal em Varginha (MG), no Sul do estado para os procedimentos legais cabíveis. O veículo e as demais mercadorias foram encaminhados para a Unidade da PRF em Perdões, na mesma região, onde se encontram à disposição da Receita Federal.

Menos de 24 horas

Um dia antes, na quarta-feira (27/5), um motorista de 36 anos foi preso em flagrante pela PRF durante uma fiscalização na BR-381, em Carmópolis de Minas, no Centro-Oeste. No veículo, um Hyundai Tucson, foi encontrada grande quantidade de mercadorias de origem estrangeira introduzidas irregularmente no país.

A abordagem ocorreu por volta das 20h no km 597 da rodovia, quando os policiais fiscalizaram o veículo que seguia de Foz do Iguaçu (PR) para Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. No automóvel estavam o condutor, sua esposa e o filho do casal.

Os policiais solicitaram a abertura do porta-malas para conferência dos equipamentos obrigatórios e localizaram diversas mercadorias de origem estrangeira. Questionado pelos agentes, o motorista informou que os produtos haviam sido adquiridos no Paraguai.

Entre os itens localizados estavam celulares, perfumes, vinhos e cigarros eletrônicos. Já no painel do carro, em um compartimento escondido, foram encontradas 188 ampolas de medicamentos para emagrecimento, também à base de tirzepatida, além de 10 ampolas de anabolizantes. Ainda havia produtos à base de canabidiol, tablets e hidratantes.

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A PRF constatou os crimes relacionados de falsificação ou comercialização irregular de medicamentos, descaminho e contrabando. O motorista foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Divinópolis para os procedimentos cabíveis. O veículo foi apreendido e permanece à disposição da Polícia Federal.