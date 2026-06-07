'Parecia um inferno': morador ajudou a tirar ônibus de garagem em incêndio

Jornalista, repórter-fotográfico desde 2009, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

Durante o incêndio que atingiu uma garagem de ônibus no Bairro Dom Cabral, Região Noroeste de Belo Horizonte, na tarde deste domingo (7/6), um morador da região acessou o local e ajudou a retirar veículos antes que as chamas se espalhassem.

O eletricista Mike Cerqueira Melo, de 29 anos, contou que atuou junto a outras pessoas no resgate dos ônibus que ainda estavam no pátio, já tomado por fumaça intensa e calor extremo. Ele descreveu a cena como caótica, “Parecia um inferno. Nunca vi tanto ônibus queimando junto. Muito calor, muito quente”, afirmou.

Segundo Mike, a decisão de entrar no local foi imediata diante da gravidade da situação, o morador conta que ainda sentia dificuldade para respirar após a ação, em razão da forte fumaça na garagem. De acordo com ele, o acesso ao pátio foi feito pela portaria principal, com apoio de um bombeiro que já atuava na ocorrência.

“A gente estourou a porta e empurrou ela. O pátio tava cheio de ônibus. A gente foi tirando o que dava, principalmente os que estavam em área de risco, pra liberar o corredor e facilitar o trabalho de resgate”, disse.

Mike mora a cerca de 800 metros do local e contou que correu ao ver a coluna de fumaça, e decidiu ajudar espontaneamente. “Vi a fumaça bem forte e vim correndo pra ajudar.”

Segundo ele, o grupo conseguiu acessar o pátio após forçar a entrada. “A gente estourou a porta e empurrou ela. O pátio tava cheio de ônibus. A gente foi tirando o que dava, principalmente os que estavam em área de risco, pra liberar o corredor e facilitar o trabalho de resgate”, disse.

O eletricista relatou ainda que participou diretamente da retirada de veículos. “Eu pelo menos tirei uns três ou quatro (ônibus). Mas teve mais gente ajudando também. Mais umas duas pessoas que estavam aqui. Meu pai também, acho que ajudou”, completou.

Atuação coordenada