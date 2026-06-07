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FOGO NO DOM CABRAL

'Parecia um inferno': morador ajudou a tirar ônibus de garagem em incêndio

Fogo atingiu pátio na Região Noroeste de Belo Horizonte na tarde deste domingo (7/6) e destruiu 27 veículos

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Gladyston Rodrigues
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Quéren Hapuque
Gladyston Rodrigues
Repórter
Jornalista, repórter-fotográfico desde 2009, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.
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Quéren Hapuque
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07/06/2026 15:23 - atualizado em 07/06/2026 18:38

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Segundo ele, o grupo conseguiu acessar o pátio após forçar a entrada.
Segundo ele, o grupo conseguiu acessar o pátio após forçar a entrada. crédito: Gladyston Rodrigues /EM/DA. Press

Durante o incêndio que atingiu uma garagem de ônibus no Bairro Dom Cabral, Região Noroeste de Belo Horizonte, na tarde deste domingo (7/6), um morador da região acessou o local e ajudou a retirar veículos antes que as chamas se espalhassem.

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O eletricista Mike Cerqueira Melo, de 29 anos, contou que atuou junto a outras pessoas no resgate dos ônibus que ainda estavam no pátio, já tomado por fumaça intensa e calor extremo. Ele descreveu a cena como caótica, “Parecia um inferno. Nunca vi tanto ônibus queimando junto. Muito calor, muito quente”, afirmou.

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Segundo Mike, a decisão de entrar no local foi imediata diante da gravidade da situação, o morador conta que ainda sentia dificuldade para respirar após a ação, em razão da forte fumaça na garagem. De acordo com ele, o acesso ao pátio foi feito pela portaria principal, com apoio de um bombeiro que já atuava na ocorrência.

“A gente estourou a porta e empurrou ela. O pátio tava cheio de ônibus. A gente foi tirando o que dava, principalmente os que estavam em área de risco, pra liberar o corredor e facilitar o trabalho de resgate”, disse.

Mike mora a cerca de 800 metros do local e contou que correu ao ver a coluna de fumaça, e decidiu ajudar espontaneamente. “Vi a fumaça bem forte e vim correndo pra ajudar.”

Segundo ele, o grupo conseguiu acessar o pátio após forçar a entrada. “A gente estourou a porta e empurrou ela. O pátio tava cheio de ônibus. A gente foi tirando o que dava, principalmente os que estavam em área de risco, pra liberar o corredor e facilitar o trabalho de resgate”, disse.

O eletricista relatou ainda que participou diretamente da retirada de veículos. “Eu pelo menos tirei uns três ou quatro (ônibus). Mas teve mais gente ajudando também. Mais umas duas pessoas que estavam aqui. Meu pai também, acho que ajudou”, completou.

Atuação coordenada 

O tenente-coronel Marcis Viana, do Corpo de Bombeiros, explica que o incêndio na garagem de ônibus exigiu atuação coordenada das equipes diante da intensidade das chamas e do risco de explosões, especialmente pela presença de um posto de combustível no local.

Segundo ele, funcionários da empresa relataram que o fogo teve início com chamas de grande altura, com possibilidade de explosões envolvendo os próprios veículos, o que dificultou a aproximação inicial.

“Os próprios funcionários nos relataram como aconteceu a dinâmica e o que eles nos informaram foi o seguinte: num primeiro momento começaram a haver chamas muito altas, até com algumas explosões dos próprios ônibus. Eles não conseguiam nem chegar próximos, mas alguns veículos que estavam mais distantes conseguiram imediatamente retirar para preservar também”, disse.

O militar explicou que, ao chegar ao local, as equipes realizaram uma avaliação dos riscos e identificaram a necessidade de conter possíveis impactos em áreas adjacentes. De acordo com ele, o trabalho foi dividido entre diferentes frentes de atuação para conter o avanço das chamas e reduzir riscos adicionais.

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“Uma equipe ficou por conta de fazer o combate, outra ficou na rua de baixo evitando que o incêndio se propagasse, outra atuou em outro ponto e uma outra ainda ficou por conta desse posto, para que não tivesse nenhum risco de explosão”, explicou

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