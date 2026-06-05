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Incêndio atinge termelétrica no Equador

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Repórter
05/06/2026 22:27

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Um incêndio industrial foi declarado nesta sexta-feira (5) em uma usina termelétrica na localidade equatoriana de Esmeraldas, na fronteira com a Colômbia, informou a Secretaria de Gestão de Riscos.

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A central TermoEsmeraldas 1, localizada na capital da província de mesmo nome, opera desde 1982 e gera aproximadamente 130 MW de energia.

"O incêndio permanece ativo, e a via secundária do setor está fechada como medida preventiva", informou a entidade em sua conta no X, onde pediu à população que mantenha portas e janelas fechadas e use máscara caso sinta cheiro de fumaça.

A secretaria informou que o Ministério da Saúde mantém uma equipe mobilizada no setor, e que não foram registrados atendimentos médicos devido ao incêndio, que atinge a torre de resfriamento da termelétrica.

Esmeraldas é uma das províncias afetadas pela violência causada por uma disputa de poder entre grupos de narcotraficantes, que também praticam extorsão.

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pld/sp/vel/lb/ic

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