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Incêndio em hotel da capital indiana deixa ao menos 21 mortos

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AFP
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Repórter
03/06/2026 13:06

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Ao menos 21 pessoas morreram, nesta quarta-feira (3), em um incêndio em um hotel na capital da Índia, cuja origem ainda é desconhecida, informou a polícia.

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Mais de 40 pessoas ficaram feridas e estão hospitalizadas, informou a polícia em um comunicado, no qual acrescentou que o fogo foi controlado.

Oito delas se encontram em estado grave, segundo a declaração de um hospital próximo para onde foram levadas.

A polícia não deu detalhes sobre as causas do incêndio, que destruiu o Flourish Stay, um alojamento econômico localizado na zona sul de Nova Délhi, megacidade de 30 milhões de habitantes.

No total, 47 pessoas estavam no local quando o incêndio foi declarado, informou Satish Upadhyay, um representante local, que assegurou que "uma investigação será realizada".

Alguns hóspedes que estavam nos andares superiores escaparam das chamas pulando pelas janelas e caindo em colchões estendidos no chão por moradores do bairro, informaram testemunhas.

"Pegamos colchões de uma loja próxima porque era preciso salvar as pessoas", declarou à AFP um morador, Mohammad Anees. "Cinco mulheres pularam do prédio e caíram em cima deles sãs e salvas", acrescentou.

Vários mortos são estrangeiros, procedentes de países da África e da Ásia Central, noticiou a agência Press Trust of India (PTI), citando uma fonte oficial anônima.

"Meus mais sentidos pêsames aos que perderam um ente querido", reagiu o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, no X.

A polícia informou que "as operações de busca e resgate seguem em curso".

Os incêndios são frequentes na Índia, devido à precariedade das infraestruturas e porque as normas de segurança e evacuação nem sempre são cumpridas.

Em março, as chamas provocadas por um curto-circuito causaram a morte de pelo menos dez pacientes em um hospital da cidade de Cuttack, no leste do país.

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sai/abh/mjw/dbh/meb/arm/dbh/hgs/pb/mvv/aa

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