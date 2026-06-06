MG: incêndio atinge depósito de recicláveis em residência; veja imagem
Chamas atingiram materiais acumulados nos fundos de uma residência no Bairro Jardim Cachoeira
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Um incêndio atingiu uma residência na noite dessa sexta-feira (5/6), na Rua Nazira Matar de Freitas, no Bairro Jardim Cachoeira, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata.
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Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 22h10. Ao chegarem ao local, os militares constataram que o fogo atingia uma grande quantidade de materiais recicláveis armazenados nos fundos do imóvel.
De acordo com os militares, o acúmulo de recicláveis contribuiu para a elevada carga de incêndio e favoreceu a rápida propagação das chamas.
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Utilizando equipamentos de proteção adequados, as equipes iniciaram o combate ao fogo e conseguiram controlar o incêndio.
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Após a extinção das chamas, os militares realizaram o trabalho de rescaldo. Com o auxílio de ferramentas específicas, os materiais queimados foram revirados para eliminar focos que permaneciam sob o amontoado de recicláveis.
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Não houve registro de vítimas. As causas do incêndio não foram informadas.