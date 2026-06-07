Caminhão com 31t de borracha pega fogo em BR; veja imagens impressionantes

Um caminhão carregado com 31 toneladas de borracha de pneus pegou fogo na tarde desse sábado (6/6) na BR-365, em Patrocínio (MG), no Alto Paranaíba. O incêndio provocou imagens impressionantes, interditou a rodovia e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros por cerca de sete horas.

Segundo a guarnição, a ocorrência foi registrada por volta das 12h30, no km 462 da rodovia, nas proximidades do restaurante Caipirão.

Quando as equipes chegaram ao local, encontraram o conjunto veicular tomado pelas chamas. O caminhão havia saído de Patrocínio com destino ao estado da Bahia.

De acordo com o motorista, o veículo apresentou sinais de problemas elétricos. Ele conseguiu sair da cabine antes que o fogo se espalhasse rapidamente por toda a carreta. Por causa da elevada carga de incêndio provocada pela borracha transportada, foi necessária a interdição total da BR-365 para garantir a segurança dos usuários da rodovia.

Em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os bombeiros montaram um perímetro de segurança e iniciaram o combate às chamas, utilizando duas linhas de ataque e o canhão superior da viatura de incêndio.

Para garantir o abastecimento contínuo durante a operação, o Departamento de Água e Esgoto de Patrocínio (Daepa) disponibilizou um caminhão-pipa com capacidade para 25 mil litros de água. Ao todo, aproximadamente 55 mil litros de água foram utilizados para extinguir o incêndio e realizar o trabalho de rescaldo.

Após o controle das chamas, um guincho removeu a carreta e o cavalo mecânico da pista. As estruturas permaneceram sob monitoramento até o resfriamento completo. Segundo os bombeiros, o calor intenso provocou danos significativos ao asfalto da rodovia, exigindo trabalhos de limpeza e avaliação da pista antes da liberação do trânsito.

Após cerca de sete horas de atuação, a rodovia foi liberada.

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