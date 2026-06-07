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ACIDENTE GRAVE

BMW capota, cai em ribanceira e cinco pessoas morrem no Vale do Rio Doce

Veículo saiu da pista, capotou e caiu em ribanceira no Córrego dos Leles

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
07/06/2026 11:18 - atualizado em 07/06/2026 12:56

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Cinco morreram e uma mulher foi socorrida
Cinco morreram e uma mulher foi socorrida crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um carro ocupado por seis pessoas capotou e caiu em uma ribanceira em Imbé de Minas, no Vale do Rio Doce, na noite de sábado (6/6), às 23h45, no Córrego dos Leles. Cinco ocupantes morreram e uma pessoa sobreviveu.

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As vítimas foram identificadas como Romério Magela da Silva, de 38 anos; Taize Alves Lopes de Frias; Ana Paula Marcolino Ribeiro; Franck Júnior Lopes de Frias; e Alef Jamer dos Reis Silva.

Segundo informações, Taize Alves Lopes de Frias e Franck Júnior Lopes de Frias eram irmãos.

Ao chegarem ao local, militares constataram que o veículo estava em uma área de difícil acesso, cerca de 100 metros abaixo do nível da estrada, em terreno íngreme. Foi montado um sistema de rapel para acesso à cena.

Durante a descida, foram localizados os corpos de duas vítimas fora do veículo, com sinais de que teriam sido arremessadas durante o capotamento.

No interior do automóvel, os bombeiros encontraram uma vítima com vida, que recebeu atendimento pré-hospitalar, foi imobilizada em prancha longa e acondicionada em maca tipo Sked. Em seguida, foi retirada por técnica de redução de força e encaminhada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo posteriormente levada ao Hospital de Caratinga. A sobrevivente foi identificada como Camila. 

Próximo ao veículo, outras duas vítimas estavam sem vida.

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Após a preservação do local e a realização da perícia pela Polícia Civil, os militares iniciaram a remoção dos corpos, realizada individualmente por sistema de rapel, garantindo a segurança das equipes em terreno íngreme. 

Ao amanhecer, os bombeiros foram novamente acionados após a possibilidade de uma sexta vítima do acidente. Em nova vistoria, foi localizada uma pessoa sem vida a cerca de 30 metros do veículo, em área ainda mais íngreme. O corpo foi retirado com o mesmo sistema de salvamento e encaminhada à Polícia Civil, totalizando cinco mortes.

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A Prefeitura de Imbé de Minas divulgou nota oficial de pesar. No comunicado, o município lamenta o acidente, manifesta solidariedade às famílias e amigos das vítimas, e afirma que acompanha a ocorrência com atenção. A administração municipal reforça ainda que está à disposição para prestar apoio aos familiares atingidos pela tragédia e destaca o momento de comoção na cidade.

 
Matéria em atualização

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