BMW capota, cai em ribanceira e cinco pessoas morrem no Vale do Rio Doce

Um carro ocupado por seis pessoas capotou e caiu em uma ribanceira em Imbé de Minas, no Vale do Rio Doce, na noite de sábado (6/6), às 23h45, no Córrego dos Leles. Cinco ocupantes morreram e uma pessoa sobreviveu.



As vítimas foram identificadas como Romério Magela da Silva, de 38 anos; Taize Alves Lopes de Frias; Ana Paula Marcolino Ribeiro; Franck Júnior Lopes de Frias; e Alef Jamer dos Reis Silva.

Segundo informações, Taize Alves Lopes de Frias e Franck Júnior Lopes de Frias eram irmãos.

Ao chegarem ao local, militares constataram que o veículo estava em uma área de difícil acesso, cerca de 100 metros abaixo do nível da estrada, em terreno íngreme. Foi montado um sistema de rapel para acesso à cena.

Durante a descida, foram localizados os corpos de duas vítimas fora do veículo, com sinais de que teriam sido arremessadas durante o capotamento.

No interior do automóvel, os bombeiros encontraram uma vítima com vida, que recebeu atendimento pré-hospitalar, foi imobilizada em prancha longa e acondicionada em maca tipo Sked. Em seguida, foi retirada por técnica de redução de força e encaminhada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo posteriormente levada ao Hospital de Caratinga. A sobrevivente foi identificada como Camila.

Próximo ao veículo, outras duas vítimas estavam sem vida.