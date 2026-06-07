Corpus Christi: acidentes travam trânsito na Grande BH na volta do feriado
Congestionamentos foram registrados nas principais rodovias no sentido BH
compartilheSIGA
Ao menos três acidentes foram registrados neste domingo (7/6), volta do feriado prolongado de Corpus Christi. As ocorrências provocaram lentidão e retenção no fluxo de veículos em rodovias que dão acesso à Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Na BR-381, um caminhão carregado com pallets de madeira saiu da pista e interditou totalmente o sentido Vitória, na altura do km 432, em Sabará, na Grande BH.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve feridos. No entanto, o congestionamento no sentido BH chegou a cerca de 20 quilômetros. Já no sentido Vitória, a retenção chegava a dois quilômetros.
Leia Mais
Em vídeo registrado por motoristas que acabaram "presos" no congestionamento, a retenção no sentido BH atingiu o afunilamento de Caeté. O acidente, conforme o registro, ocorreu próximo ao trevo de Ravena, onde o trânsito passou a operar em pare e siga.
Na BR-040, no km 514, no Bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, quatro carros se envolveram em um acidente. A faixa da esquerda no sentido à capital mineira foi interditada. Não há informações sobre feridos. Também na BR-040, o fluxo apresenta lentidão próximo a Nova Lima devido ao excesso de veículos por 4 km.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Ainda na Fernão Dias, outro acidente interditou parte da pista no sentido Belo Horizonte, no km 482, em Betim. Segundo a concessionária Motiva Minas SP, ninguém ficou ferido. Ainda não há informações sobre as circunstâncias da ocorrência.