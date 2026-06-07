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TRÂNSITO LENTO

Corpus Christi: acidentes travam trânsito na Grande BH na volta do feriado

Congestionamentos foram registrados nas principais rodovias no sentido BH

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Ana Luiza Soares
Izabella Caixeta
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
07/06/2026 19:28

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Congestionamento sentido BH atinge o afunilamento de Caeté
Congestionamento sentido BH atinge o afunilamento de Caeté crédito: REPRODUÇÃO

Ao menos três acidentes foram registrados neste domingo (7/6), volta do feriado prolongado de Corpus Christi. As ocorrências provocaram lentidão e retenção no fluxo de veículos em rodovias que dão acesso à Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Na BR-381, um caminhão carregado com pallets de madeira saiu da pista e interditou totalmente o sentido Vitória, na altura do km 432, em Sabará, na Grande BH.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve feridos. No entanto, o congestionamento no sentido BH chegou a cerca de 20 quilômetros. Já no sentido Vitória, a retenção chegava a dois quilômetros.

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Em vídeo registrado por motoristas que acabaram "presos" no congestionamento, a retenção no sentido BH atingiu o afunilamento de Caeté. O acidente, conforme o registro, ocorreu próximo ao trevo de Ravena, onde o trânsito passou a operar em pare e siga.

Na BR-040, no km 514, no Bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, quatro carros se envolveram em um acidente. A faixa da esquerda no sentido à capital mineira foi interditada. Não há informações sobre feridos. Também na BR-040, o fluxo apresenta lentidão próximo a Nova Lima devido ao excesso de veículos por 4 km.

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Ainda na Fernão Dias, outro acidente interditou parte da pista no sentido Belo Horizonte, no km 482, em Betim. Segundo a concessionária Motiva Minas SP, ninguém ficou ferido. Ainda não há informações sobre as circunstâncias da ocorrência.

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