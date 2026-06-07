Incêndio em garagem: ruas são interditadas no Bairro Dom Cabral

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A BHTrans interditou ruas próximas à Pontifícia Universidade Católica (PUC Minas) no Bairro Dom Cabral, Região Noroeste da capital, por causa do incêndio que atingiu a garagem da Viação Anchieta, na tarde deste domingo (7/6). A medida visa isolar a área e garantir a segurança da população. Segundo os Bombeiros, 27 ônibus do transporte coletivo foram destruídos.

Foram realizados bloqueios nos seguintes pontos:

Avenida Itaú, entre a Rua Padre Júlio Lombardi e a Rua Madre Mazzarello;

Rua João Pedro Julião, entre a Rua Padre Júlio Lombardi e a Avenida Itaú;

Rua Ivan Moraes de Andrade, esquina com a Rua Padre Júlio Lombardi;

Rotatória das avenidas 31 de Março e Itaú.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana também informou que acompanha a ocorrência do incêndio e que equipes da BHTrans prestam apoio operacional ao Corpo de Bombeiros Militar e à Polícia Militar, que atuam no local.

Incêndio

Informações iniciais apontam que o incêndio começou em um lote vago e passou para a garagem de ônibus. Ao menos cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para combater as chamas. De acordo com os militares, aproximadamente 27 ônibus foram queimados. Não há registro de vítimas. Três funcionários - um segurança, um mecânico e um eletricista - estavam na garagem quando o incêndio começou.

A intensa fumaça pôde ser vista de diversos pontos da cidade, gerando preocupação entre motoristas e moradores que passavam pela região.

O tenente-coronel Marcos Viana, do Corpo de Bombeiros, explica que o incêndio na garagem de ônibus exigiu atuação coordenada das equipes diante da intensidade das chamas e do risco de explosões, especialmente pela presença de um posto de combustível no local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Uma equipe ficou por conta de fazer o combate, outra ficou na rua de baixo evitando que o incêndio se propagasse, outra atuou em outro ponto, e uma outra ficou por conta desse posto, para que não tivesse nenhum risco de explosão”, disse Viana.