Incêndio destrói 27 ônibus em garagem na Região Noroeste de BH

Uma fumaça densa e escura chamou a atenção de moradores de diferentes pontos de Belo Horizonte na tarde deste domingo (7/6), após um incêndio atingir uma garagem de ônibus no Bairro Dom Cabral, na Região Noroeste da capital, próximo à Pontifícia Universidade Católica (PUC Minas).

Informações iniciais apontam que o incêndio começou em um lote vago e passou para a garagem de ônibus. Ao menos cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para a Praça Edgar da Mata Machado, nº 299, para combater as chamas. De acordo com os militares aproximadamente 27 ônibus foram queimados. Não há registro de vítimas. Três funcionários - um segurança, um mecânico e um eletricista - estavam na garagem quando o incêndio começou.

A intensa fumaça pôde ser vista de diversos pontos da cidade, gerando preocupação entre motoristas e moradores que passavam pela região.

O tenente-coronel Marcos Viana, do Corpo de Bombeiros, explica que o incêndio na garagem de ônibus exigiu atuação coordenada das equipes diante da intensidade das chamas e do risco de explosões, especialmente pela presença de um posto de combustível no local.