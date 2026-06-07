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CORPUS CHRISTI

Volta do feriado: rodovias registram lentidão neste domingo (7)

Motoristas encontram congestionamentos na BR-381 e BR-040 sentido Belo Horizonte

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Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
07/06/2026 17:35 - atualizado em 07/06/2026 19:45

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Congestionamento na BR-040 (imagem ilustrativa)
Congestionamento na BR-040 (imagem ilustrativa) crédito: Jair Amaral/EM

Com o fim do feriado prolongado de Corpus Christi, o grande volume de carros retornando para Belo Horizonte neste domingo (7/6) provoca retenção nas principais rodovias do estado.

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Motoristas relatam lentidão na BR-381, na altura de Ravena, distrito de Sabará, na Região Metropolitana da capital. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, há um congestionamento de 15 km para quem chega de Vitória (ES). 

À tarde, um caminhão carregado de pallets perdeu o controle e interditou a pista no sentido Vitória. A PRF reposicionou o veículo para o acostamento e liberou o trânsito no local. Não há registro de feridos.

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Na BR-040, há fluxo lento próximo a Nova Lima devido ao excesso de veículos por 4 km, segundo a EPR Via Mineira, concessionária responsável pela via. Não há interdição de faixas.

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