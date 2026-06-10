Membros de quadrilha especializada em tráfico de drogas são condenados

Membros de uma organização criminosa que atuava nos municípios de Visconde do Rio Branco e Guiricema, na Zona da Mata, foram condenados por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ao todo, 12 pessoas receberam sentenças que variam entre 9 e 21 anos de prisão, que somam 130 anos de detenção.

A sentença, publicada nessa terça-feira (9/6), fixou regime inicial fechado para todos os condenados e determinou a destinação dos bens apreendidos com os réus. Assim, os veículos utilizados nas atividades criminosas foram declarados perdidos em favor do Estado e serão destinados à Polícia Militar de Minas Gerais.

Além disso, um imóvel situado no Bairro Nova Cidade, em Visconde do Rio Branco, também foi declarado perdido em favor da União. A magistrada reconheceu que, no local, funcionava uma base operacional da organização criminosa, que servia para armazenamento, ocultação, gerenciamento e distribuição de drogas.

Operação Caça Fantasma

O grupo foi alvo da Operação Caça Fantasma, deflagrada em maio de 2025 pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da 2ª Promotoria de Justiça de Visconde do Rio Branco, em conjunto com a Polícia Militar.

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Durante a operação, cerca de 50 policiais militares, servidores do Ministério Público e promotores de Justiça cumpriram 24 mandados judiciais, sendo 11 de prisão temporária e 13 de busca e apreensão, na cidade de Visconde do Rio Branco.