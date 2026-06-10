Membros de quadrilha especializada em tráfico de drogas são condenados
Organização criminosa, que agia em municípios da Zona da Mata, foi desbaratada pela operação Caça Fantasma, deflagrada em maio de 2025
compartilheSIGA
- MG: médico é preso em flagrante por suspeita de morte de gestante
- MG: acusado de furtar chocolate de R$ 2,99 em farmácia receberá R$ 10 mil
Leia Mais
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Além disso, um imóvel situado no Bairro Nova Cidade, em Visconde do Rio Branco, também foi declarado perdido em favor da União. A magistrada reconheceu que, no local, funcionava uma base operacional da organização criminosa, que servia para armazenamento, ocultação, gerenciamento e distribuição de drogas.
Operação Caça Fantasma
O grupo foi alvo da Operação Caça Fantasma, deflagrada em maio de 2025 pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da 2ª Promotoria de Justiça de Visconde do Rio Branco, em conjunto com a Polícia Militar.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Durante a operação, cerca de 50 policiais militares, servidores do Ministério Público e promotores de Justiça cumpriram 24 mandados judiciais, sendo 11 de prisão temporária e 13 de busca e apreensão, na cidade de Visconde do Rio Branco.