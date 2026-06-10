Réu por matar ex-companheira trans passará por exame de sanidade mental
Durante 12 segundos, Matheus Henrique Santos Rodrigues agrediu a ex-namorada Christina Maciel Oliveira, uma mulher trans, com socos, chutes e pisões na cabeça
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Matheus Henrique Santos Rodrigues, réu por matar a ex-companheira Christina Maciel Oliveira, uma mulher trans, com socos, chutes e pisões na cabeça, passará por exame de sanidade mental. A decisão, divulgada nesta quarta-feira (10/6), foi tomada pela Justiça após a apresentação de novos documentos médicos indicando suspeita de transtornos mentais e sofrimento psíquico do acusado.
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No dia 20 de outubro, imagens de segurança flagraram Christina andando pela calçada da Rua Padre Pedro Pinto, em Venda Nova, quando, de repente, foi surpreendida pelo ex com um soco pelas costas que a fez cair no chão. Em poucos segundos, a mulher recebeu vários chutes na cabeça.
Após o ataque de 12 segundos, ela permanece imóvel, enquanto Matheus sai caminhando lentamente, aparentando tranquilidade. Christina sofreu esmagamento craniano em decorrência dos ataques e morreu ainda no local. O réu foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva dois dias depois do crime.
Agora, a Justiça autorizou a realização de exame psiquiátrico após a Defensoria Pública (DPMG) apresentar novos documentos médicos relacionados ao estado de saúde mental do réu.
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Com a instauração do incidente, foi nomeado como curador o defensor público Marco Túlio Xavier. A defesa terá prazo para apresentar quesitos a serem respondidos pelos peritos, seguido de manifestação do Ministério Público (MPMG). Na sequência, será requisitado exame psiquiátrico junto ao Instituto Médico- Legal (IML).
A magistrada destacou que a abertura do incidente não implica a suspensão do processo neste momento. De acordo com a decisão, uma eventual constatação de inimputabilidade do acusado só poderá ser considerada no julgamento final da ação penal, após a conclusão da fase de instrução processual.
No entanto, a juíza negou um pedido de transferência do acusado para outra unidade prisional. O requerimento havia sido apresentado pela defesa após o réu voltar a se identificar como homem cisgênero heterossexual. Após consulta, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) concluiu que não havia mais motivos para a mudança.
O prazo para o órgão e a defesa apresentarem suas alegações finais está aberto. Após as manifestações, a Justiça decidirá se o acusado será pronunciado e levado a julgamento pelo Tribunal do Júri.
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*Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges